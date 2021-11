El DT de Barracas Central rompió el silencio y habló de las polémicas y disparó contra Bragarnik y Caruso Lombardi

Rodolfo De Paoli, director técnico de Barracas Central, decidió hablar con los medios de comunicación a dos fechas del final de la Primera Nacional que tiene a su equipo puntero de la Zona B con 52 puntos, que comparte con Independiente Rivadavia que suma 50.

El también relator de TyC Sports habló también de las polémicos arbitrajes que favorecieron a su equipo en las últimas fechas.

“Vamos primeros. Van 32 fechas, ganamos 13, empatamos 13 y perdimos solo seis. La gente no tiene la más puta idea de qué es lo que pasa en el arbitraje en el ascenso. Doy estos números porque habremos molestado a equipos como Ferro que con sus tres delanteros deben ganar más plata que todo el plantel de Barracas Central. Si esto está todo armado para Barracas Central, la gente no lo sabe y el periodismo tampoco y al que quiere saber no le interesa. ¿Cuántos penales nos dieron en los 13 partidos que ganamos? Ninguno”, disparó enojado De Paoli.

Cuando tuvo que hablar sobre el resto de los equipos, el periodista aseguró que todos juegan mal predispuestos: “Todos los equipos rivales juegan mal predispuestos con nosotros. Se sienten robados antes de empezar los partidos. No me voy a hacer el gil. De los nueve penales que nos dieron, siete fueron penalazos, y me quedo corto que no les pusieron roja a los infractores. Con los dos penales que supuestamente no fueron, el de Ferro y Madryn, que fue un piletazo de Valenzuela. ¿Sabés cómo terminó el partido? Cero a cero porque lo pateamos afuera. No necesitamos de ningún penal para ganar o para empatar un partido que vamos perdiendo”.

El entrenador también prendió el ventilador y disparó contra dos personas: Christian Bragarnik y Ricardo Caruso Lombardi.

El empresario, que estuvo vinculado con Godoy Cruz y actualmente con Ferro (otro que pelea por un ascenso) como asesor deportivo es acusado por De Paoli por “patrocinar” los sueldos de los jugadores del equipo de Caballito: “Me hacen notas ahora para saber si soy parte de la mafia. ¿Qué mafia? ¿Quién patrocina los sueldos de los jugadores de Ferro? ¿Los socios de Ferro? Me parece que hay una situación mediática que forma opinión. Me voy a tomar un café y el mozo me dice ‘cómo roban’. Si con los compilados que arman hasta muestran jugadas de campeonatos pasados... ese es el descargo. Yo no puedo hacer zapping para ver barbaridades que se dicen”.

También “atendió” a Caruso Lombardi, quien criticó sistemáticamente a Barracas Central: “Un tipo impune como Caruso Lombardi, está rosqueando políticamente porque se quiere quedar con el gremio de la Asociación de Técnicos, y como le dijo que no ‘Chiqui’ Tapia, quiere escupir el asado para todos lados. Y gran parte del periodismo mira para el costado”, cerró.