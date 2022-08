El diario francés L’Equipe dio los fundamentos por qué Lionel Messi no fue nominado al Balón de Oro 2022

La prestigiosa revista France Football dio a conocer este viernes a los nominados para el Balón de Oro 2022 y la gran sorpresa fue que Lionel Messi no integrará la lista de 30 futbolistas, al igual que Neymar Junior. Es la primera vez que el delantero argentino se queda fuera de la nómina desde 2005, y el diario francés L’Equipe, que varias veces fue muy duro con Leo, explicó por qué quedó fuera de la nómina.

Lionel Messi, quien ya ganó 7 Balones de Oro a lo largo de su carrera (cuatro de manera consecutiva entre 2009 y 2012), no estará en la ceremonia de entrega se llevará a cabo el 17 de octubre en el Théâtre du Châtelet de París, donde participarán las categorías masculina, femenina, Trofeo Kopa y Yashin. El astro argentino no formará parte de la lista de 30 futbolistas, algo que no sucedía desde el año 2005.

▶️ ¿Qué pensás de la decisión de la revista France Football? pic.twitter.com/ENGDKsFyCZ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 12, 2022

El diario L’Equipe de Francia, que ha sido muy duro con Leo durante la última temporada, explicó por qué el argentino no integra la lista de 30. Según el medio francés, el principal motivo es la modificación del calendario: hasta la edición pasada, el Balón de Oro se entregaba en base al año calendario (enero-diciembre), pero a partir de la edición de 2022 será por temporada (agosto-junio).

🚨 ¡Lionel Messi queda fuera de la lista de los 30 nominados al Balón de Oro! 🚨 pic.twitter.com/ASqL7onlPY — GOAL en español (@Goal_en_espanol) August 12, 2022

Además, desde este año, el rendimiento colectivo del club pasó a ser el criterio número dos para armar la nómina de 30 futbolistas, y la carrera dejó de tenerse en cuenta. Sin Messi, todo parece indicar que el francés Karim Benzemá será quien gane el galardón, después de su espectacular temporada con el Real Madrid en la que ganó la Champions League, la Supercopa de España, la Supercopa de Europa y La Liga de España.

🤌 pic.twitter.com/Lan6i23Rbc — Luciana Rubinska (@LRubinska) August 12, 2022

“El Balón de Oro es un premio individual. El criterio número 1 se centrará principalmente en el desempeño individual y el carácter resolutivo e impactante de los contendientes. Dado que el fútbol sigue siendo un deporte colectivo a pesar de todo. El criterio número 2 se centrará en el rendimiento colectivo y el récord acumulado durante la temporada. Finalmente, el criterio número 3 se referirá a la clase del jugador y su sentido del juego limpio. Porque dar ejemplo también cuenta. Los más atentos habrán notado la desaparición del criterio de la ‘carrera del jugador’. Una forma de considerar la carrera por el Balón de Oro como una competición abierta, y no como algo delimitado”, explicaron desde el medio francés.