El día que el “Loco” Montenegro firmó un contrato con una cláusula muy especial: no entrenar

Gracias a su participación en Masterchef Celebrity 2, Hernán Montenegro, volvió a sentir la luces que lo encandilaron cuando jugaba al básquet.

El “Loco” fue el primer argentino en ser seleccionado por un equipo de la NBA, pero no pudo debutar, pero el título de “pionero” no se lo saca nadie.

El ex deportista se midió con Gastón Dalmau para la eliminación.

Dentro de las tantas vidas que vivió Montenegro, contó una anécdota que muestra porque lo bautizaron como Loco: “Soy un antideporte y me hago cargo. Firmé un contrato a principios de los ’90 cuando volví a Argentina para jugar en Estudiantes de Bahía Blanca y puse una cláusula que decía que no tenía derecho ni deber a entrenar. Debo ser el único deportista profesional de la historia que firmó un contrato así. Deportivamente está muy mal, pero me hago cargo de mi historia”, contó.

Dentro de sus historias, Montenegro cuenta una historia con un jugador histórico de la Selección Argentina de Básquet: el Chapu Nocioni.

“En un viaje que hicimos a China con la Selección, el Chapu tenía 17 años y jugamos contra la selección de China justamente la final. en un momento del partido el Chapu bajó un rebote, me miró y me dijo “matemos a estos Chinos”, yo lo miré y le dije “todo bien, pero son 1,600 millones”, él me miró con cara de no entender nada, y me dijo: “No importa…vamos!!!”, contó entre risas.