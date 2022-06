El desgarrador mensaje de Luis Advíncula en redes tras la eliminación de Perú: “Doy un paso al costado”

Este lunes se disputó el partido de repechaje entre Perú contra Australia, por el penúltimo pasaje al Mundial de Qatar 2022. Tras un deslucido empate a cero en los 90 y en el suplementario, finalmente las selecciones fueron a penales donde los de Oceanía se impusieron 5-4.

Uno de los que malogró su penal fue Luis Advincula, quien tras terminar el partido no pudo contener sus lagrimas y las imágenes de su llanto en el medio del campo, entristecieron a los fanáticos del fútbol.

Tras cumplirse tan solo un par de horas de la finalización del encuentro, el defensor de Boca Juniors reapareció en redes, donde anunció que dará un paso al costado en la selección peruana tras esta dura derrota.

“Primero pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé a todo el Perú. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros, muchas gracias por todo y perdón por tan poco”, expresó a través de una fotografía en sus historias de Instagram.

Quién es Andrew Redmayne, el aquero “bailarín” que selló el pasaporte de Australia a la Copa del Mundo

El portero del Sydney FC reemplazó a Mathew Ryan del Brighton en el minuto 121 y se convirtió en un héroe inesperado para los “Socceroos”. Redmayne bailó frenéticamente en todas sus intervenciones bajo su línea de gol, agitando los brazos hacia arriba y hacia abajo, y finalmente la táctica valió la pena cuando detuvo el penal de Alex Valera para asegurar el lugar de Australia en Qatar 2022.

Este fue el segundo partido del arquero en la selección mayor y su inclusión sorprendió a más de uno, ya que no posee un gran récord a la hora de atajar tiros desde los doce pasos, con cuatro penales atajados en 19 penales.