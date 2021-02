El desgarrador mensaje de Jaime Ayoví tras el suicidio del Morro García

Jaimé Ayoví y el Morro García, es sin dudas, el bloque ofensivo más importante de Godoy Cruz en su historia en el fútbol Nacional. Ídolos absolutos. Indiscutibles.

En un estado de Istagram, el delantero ecuatoriano, Jaime Ayoví, mostró una conversación con el Morro a través de Whatsapp y escribió: “Estoy loco hermano. Me dejaste solo me decías. No sabía que eran señales”.

En un cruce de mensajes entre ambos, el delantero uruguayo, le dijo a Ayoví: “Estoy loco hermano, pero ya levanto este barco”. De inmediato agregó, “ja ja ja ja No puedo todo, me dejasta solo”.

Ayoví, levantó el guante, y respondió: “ja ja ja ja ya vuelvo y tu te vas, no se vale”. Y el Morro, continuó: “Ja ja ja si no hay un negro no sería el Tomba, pero ya papi para ver si te dejan jugar”.

El delantero ecuatoriano también escribió en otro estado: “Aún espero que se mentira amigo”. Dolor inmenso e inentendible.