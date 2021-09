El deseo de Lionel Scaloni: la Selección Argentina volverá a jugar en el estadio de River Plate

La Selección argentina jugará nuevamente en el estadio de River los dos próximos partidos de local agendados en octubre frente a Uruguay y Perú y en noviembre se mudará a San Juan para recibir a Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Qatar 2022.

La AFA confirmó esas sedes en un comunicado, lo que ratificó la presunción de continuidad en el Monumental luego de los elogios al campo de juego vertidos por el director técnico, Lionel Scaloni, tras la goleada sobre Bolivia el jueves de la pasada semana.

“Da gusto jugar en una cancha así”, alabó el entrenador luego del último partido en el estadio de River, cuyo piso fue renovado por completo con una obra terminada en abril pasado luego de 441 días de trabajo.

La Selección Argentina disputará los partidos de local de la fecha de octubre en el estadio Antonio Vespucio Liberti.



El seleccionado argentino jugará allí el clásico rioplatense frente a Uruguay, el domingo 10 -postergado de la quinta fecha-, y el partido con Perú, el jueves 14, correspondiente a la 12ma. jornada.

Al mes siguiente, el martes 16, el equipo de Scaloni será local de Brasil -líder ideal de las Eliminatorias- en el Estadio Bicentenario de San Juan.

Escenario confirmado para la Selección Argentina. La AFA confirmó que la Albiceleste será local en el Estadio Monumental para los partidos ante Uruguay y Perú en octubre.

Fin de la polémica entre Scaloni y River

Hace poco más de un año, cuando Lionel Scaloni todavía era observado de reojo por gran parte del público y el periodismo, se originó una polémica por declaraciones del entrenador de la Selección argentina sobre la localía del equipo, que empezó las Eliminatorias en la Bombonera.

La Selección Argentina va a jugar vs Uruguay y Perú en el Estadio Monumental.

“Cuando a mí me dicen que no nombré a la cancha de River, es simplemente porque River ya está estipulado para la Selección.Yo nombraba canchas que no estaban estipuladas para jugar y a las que pocas veces se había ido, pero en ningún momento descarté la de River”, salió a aclarar Scaloni allá por mayo de 2020 tras el enojo de los hinchas millonarios.

La AFA confirmó al estadio Monumental como sede de la Selección Argentina en la tanda de Eliminatorias de octubre y al estadio San Juan del Bicentenario para la de noviembre.

“Cuando hablaba de calor y cercanía de público, era simplemente eso, de estar más cerca, no de hinchada ni de aliento ni nada. Nunca dije eso ni lo voy a decir”, agregó y hasta explicó que sus hijos se habían hecho simpatizantes del Millonario.