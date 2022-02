El descargo de Mariano Andújar tras su noche de furia en Parque Patricios: “Me gritaron barbaridades sobre mi padre fallecido”

Mariano Andújar terminó, tras la victoria de Estudiantes por 3-2 ante Huracán en el Ducó, peleándose con la hinchada local antes de irse a los vestuarios. Ya más tranquilo, explicó los motivos que desataron su furia en un descargo en sus redes sociales.

“No voy a justificarme, porque mi reacción fue inapropiada. Por eso ayer mismo le pedí disculpas al presidente y al vice de Huracán, al presidente y vice de Estudiantes”, afirmó el arquero en un pasaje de su comunicado y agradeció al Globo, donde estuvo de los 7 a los 21 años y dio sus primeros pasos como profesional.

El descargo de Mariano Andújar en sus redes sociales. / Gentileza.

Después, apuntó directamente a quienes lo provocaron desde la tribuna: “A las tres / cuatro personas que durante todo el segundo tiempo me gritaron barbaridades sobre mi padre fallecido , con conocimiento y datos de momentos específicos de su vida, les cuento que hay límites que deberían no cruzarse pero acá estamos y así fue. A esos no les pido disculpas”.

Finalizó asegurando: “Por culpa de algunos no podría jamás odiar al club q me permitió debutar en primera y comenzar mi linda carrera en el fútbol”.

El video de la reacción de Mariano Andújar contra la popular de Huracán