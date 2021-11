El descargo de Flavio Azzaro tras el séptimo balón de oro de Messi: “Las grandes corporaciones armaron el video, los canales de TV me odian”

Luego de que Lionel Messi reciba su séptimo Balón de Oro, la FIFA mostró un video en el que se recogen testimonios de hinchas argentinos que hablan sobre el crack argentino, entre ellos el de Flavio Azzaro que criticaba duramente al astro en el año 2018 pidiendo su renuncia a la selección. El periodista se refirió a este tema en su canal de Youtube: “Las grandes corporaciones armaron el video, los canales de TV me odian”.

“La FIFA probablemente contrató a una productora para que arme el vídeo (Donde aparece Azzaro) y entrevisté a dos amigos de Messi en un video cortito. Generalmente las productoras que son contratadas por un ente como FIFA, tienen que ver y están relacionados con los canales que transmiten los partidos. Me imagino, ¿no?”. empezó diciendo el periodista.

Azzaro continúo con el video con una contundente afirmación: “¿Quién no va a elegirme a mi si los que deciden son los grandes medios de comunicación? ¿Quién no va a ponerme en el ojo de la tormenta? ¿Quién pudo hacer ese video? Lo hizo una productora seguramente ligada a ESPN, a TNT Sports o al grupo Clarín con Tyc Sports. Es lo que supongo, repito, supongo”.

No conforme con esto, el periodista dijo: “Les voy a contar quienes tenían los derechos para la transmisión. Tnt Sports y ESPN eran los que poseían los derechos. En las plataformas online, el evento se podía ver a través de Star Plus. No tengo la más mínima duda de que ese vídeo con gente allegada a los canales de deportes”.

Murió Azzaro

Pereció Azzaro

Falleció Azzaro

Sucumbió Azzaro

Feneció Azzaro

Llora Azzaro

Hallaron sin vida a Azzaro pic.twitter.com/ROsxPxPROh — Quimey Herrera (@QuimeyHerrera01) November 29, 2021

Pero sin dudas, que una de las frases más resonantes de Flavio Azzaro fueron las siguientes: “Los canales de deportes a mi me odian. Yo hablo de ESPN, de TNT Sports, de Tyc Sports, donde me echaron por decir lo que pensaba. Hay gente que es allegada a Infantino, recordemos que Macri hoy esta en FIFA. Nada es casualidad, nada es casualidad”.

“Generalmente cuando se hace un informe periodístico y un protagonista hace alusión a cantidad y dicen que todos los periodistas estaban en contra y me ponen a mi sólo, es raro. Van a poner al loquito que se la pasa denunciando. ¿Van a poner a Vignolo y a Ruggeri diciendo que pierda Argentina? El vídeo lo arman ellos, si son ellos las grandes corporaciones. Obvio que iban a dejar expuesto a alguien que no es uno de ellos” cerró el periodista.

Flavio Azzaro. Quiero ver este fragmento hasta la eternidad, más veces que el gol de Maradona. Por favor, esta foto, para el año que viene en el video homenaje de los Martin Fierro. pic.twitter.com/GfdEEhldgE — Nik (@Nikgaturro) November 29, 2021

Por último y para remarcar, Azzaro en el transcurso del vídeo aseveró que desde el 2019 cambió su postura sobre Messi ya que según él: “Adoptó acciones propias de un capitán adentro y fuera de la cancha” y que ahora es de su agrado ya que el periodista pudo conocer la dimensión global de la Pulga debido a que realizó un viaje por 28 países, entrevistando a celebridades, donde todas ellas se deshicieron en elogios sobre el actual futbolista del PSG.