El Deportivo Maipú cayó ante Belgrano con un polémico gol

El Deportivo Maipú cayó en su visita al líder de la Primera Nacional, Belgrano de Córdoba con un polémico gol que le permite sacarle 10 puntos a su escolta, San Martín de Tucumán, mientras que el Cruzado sigue estancado en la mitad de la tabla.

Posiciones: Belgrano 52, San Martín (T) 45, All Boys 42, Instituto 41, Gimnasia (M) y Estudiantes (RC) 39; San Martín (SJ) y Brown (A) 38; Deportivo Madryn y Almagro 35; Independiente Rivadavia (MZA), Chaco For Ever y Deportivo Riestra 33; Estudiantes (BA) 32; Chacarita, Defensores de Belgrano y Guillermo Brown (Madryn) 31; Agropecuario 29, Deportivo Maipú y Güemes 28; Quilmes y Ferro 27; Gimnasia de Jujuy 26; Deportivo Morón, Almirante Brown, Mitre (SGO), Atlanta y Alvarado 25; Temperley y Nueva Chicago24, Sacachispas 21; San Telmo, Tristán Suarez; Rafaela, Flandria y Villa Dálmine 20; Ramón Santamarina 14.

MINUTO A MINUTO