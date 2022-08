El defensor de Boca, Carlos Zambrano, habló por primera vez de su pelea con Benedetto: “Fue un guantazo, no me lo esperaba”

Carlos Zambrano rompió el silencio. La fuerte pelea a puños que protagonizó junto a Darío Benedetto durante el entretiempo del duelo con Racing en el Cilindro, encendió las alarmas de todo el mundo Boca, a tal punto que ambos futbolistas recibieron una fuerte sanción por parte de Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol.

Hoy, el zaguero peruano se expresó por primera vez al respecto del altercado con el delantero, contó cómo fue y habló sobre la reprimenda que recibieron por parte del club.

"NO ESTOY DE ACUERDO"



Carlos Zambrano se refirió a la sanción que le puso Boca 🔵🟡 pic.twitter.com/v6pVcZTiHV — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 17, 2022

“No ha sido nada grave, solo fue una hinchazón”, comentó Zambrano sobre como le quedó el rostro, en exclusiva con el medio peruano Trome luego de entrenar con Boca este miércoles. “Fue un guantazo, no me lo esperaba... Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el camarín, él me pidió disculpas. Yo me contuve”, explicó sobre los detalles de la riña con su compañero.

Carlos Zambrano, que se perderá el partido de hoy y el domingo tras ser suspendido con Benedetto, compartió este mensaje alentar en la previa del duelo vs. Central. pic.twitter.com/BHNtk0Ssnp — SportsCenter (@SC_ESPN) August 17, 2022

Luego, dejó en claro cual es su punto de vista sobre la sanción que recibió y fue contundente: “No estoy de acuerdo, porque me la estoy llevando gratis. No es justo, yo no hice nada, me siento incómodo, pero solo queda aceptar”.