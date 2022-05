Esta semana en Escudería Carburando, por TyC Sports, se puso sobre la mesa un tema que existe hace tiempo y muy poco se habla. Se trata de la “grieta” que existe en el automovilismo y que tiene como prisioneros a los pilotos que no tienen la libertad de poder elegir en que categoría competir. El que habló sobre esta situación fue Javier Ciabattari, director técnico del equipo FDC, quien responsabilizó a Carlos García Remohí, Presidente de la CDA del Automóvil Club Argentino.

“El gran problema se llama García Remohí”

“La grieta no es TC2000 contra TC. Es Automóvil Club Argentino-FIA y la ACTC. Ahí es donde se produce la división. Pero ahí está el gran problema con nombre y apellido y se llama García Remohí. Yo leí una nota que le hicieron, creo que en Carburando, donde dijo que estaba contento porque había muchas camionetas y muchos autos en el TC”, expresó sin rodeos Ciabattari en Escudería Carburando.

Y agregó: “Evidentemente que el que nos tiene que defender, el que nos representa y por ahí dice que su categoría es el TC2000, en realidad le importa un carajo. No me pregunto por qué lo dice. Me pregunto por cuánto lo dice.

Además, el director técnico del FDC sostuvo que en la última década no le vio hacer nada inteligente a García Remohí: “Empecé a averiguar cómo debiera ser la remoción. Y hasta cuándo lo tenemos que bancar. Y aparentemente el presidente del ACA delega el poder o la función en este señor que está sentado ahí no sé cuántos años. Y en los últimos 10 años no lo vi hacer nada inteligente”

“Lo próximo que hay que hacer es una modificación profunda en la parte de la fiscalización”, continuó.

El debate sobre la “grieta” en el automovilismo argentino

“La grieta evidentemente existe”

Ernesto “Tito” Bessone, un histórico del automovilismo nacional, opinó sobre el tema:

“La grieta evidentemente existe y no corresponde porque al fin y al cabo el piloto tiene derecho de elegir si puede correr en cualquier categoría que pueda hacerlo porque le sirve. No me parece bien que un dirigente venga y te diga ‘en esta categoría sí o en esta no’.