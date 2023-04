El cuadro de una artista del Conurbano que emocionó al Dibu Martínez

Belén Portillo tiene 28 años, es profesora de artes plásticas y vive en Ingeniero Budge, en el partido de Lomas de Zamora. En diciembre del 2022 mientras transcurría el Mundial de Qatar se inspiró para hacer un cuadro de la Selección.

Portillo inmortalizó el abrazo del Dibu Martínez con Lionel Messi después del último penal pateado por Lautaro Martínez, en la tanda contra Países Bajos.

“Estábamos todos muy metidos con el mundial, y la verdad que particularmente ese, el momento del abrazo entre Messi y el Dibu fue muy emocionante”, contó Belén a Clarín.

“Yo sabía que algo del mundial iba a pintar y que seguramente iba a estar Messi, así que era el momento. Entonces dije ‘esta foto la tengo que pintar’, y tiene que ser en dimensiones grandes. Y lo que tenía a mano en ese momento era una hoja de 300 gramos de 50x70. Con eso empecé. Primero pasé el dibujo y después empecé a pintar”, explicó.

Belén puso manos a la obra y poco a poco fue pintando “El abrazo eterno”. A medida que avanzaba, compartía en sus redes sociales como iba quedando la pieza.

Belen Portillo con el cuadro - Foto Clarín

“Yo lo iba publicando en las historias, solía etiquetarlo a él, al Dibu ¡Y un par de veces lo vió! O sea que estuvo viendo el avance”, contó emocionada.

Cuando estuvo terminado, Belén publicó la pintura en su perfil de la red social y comentó que le gustaría hacérsela llegar al Dibu, o por lo menos que el pudiera verlo en persona.

“Resulta que una chica del club de fans de él, que era de Tucumán, me dice que tenía un amigo que podía hacérselo llegar. Entonces me pasa el contacto del chico, que me respondió al toque, y me dice: vos quedate tranquila que yo puedo acercárselo”, recordó.

Aunque tenía algunas dudas, la artista arregló un encuentro con el joven y finalmente se le entregó. “Al otro domingo, me llega la foto del Dibu con mi cuadro, mirándolo con un amor. Y el amigo me dice ‘felicidades, le encantó’. En ese momento me relajé, pero cuando vi la foto no podía hablar”, dijo.

Junto con el cuadro, le envió una carta al Dibu manifestándole su agradecimiento por todo lo hecho durante el Mundial, y que, en caso de que el cuadro lo llegara ver Messi, que, por favor, le enviara una foto.