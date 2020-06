El croata Ivanisevic, entrenador de Djokovic, es el noveno contagiado de Covid-19 tras el “Adria Tour”

El ex tenista croata Goran Ivanisevic, campeón de Wimbledon en 2001 y uno de los entrenadores del serbio Novak Djokovic, reveló hoy que contrajo coronavirus tras haber participado como director de la exhibición denomina Adria Tour, en la etapa jugada en la ciudad de Zadar el pasado fin de semana.

"Desafortunadamente, después de dos test con resultado negativo que me había efectuado en los 10 últimos días, acabo de recibir los resultados de la tercera prueba de hoy y arrojó positivo de Covid-19. Me siento bien y no tengo ningún síntoma", publicó Ivanisevic, de 48 años, en su cuenta de la red social Instagram.

El croata, quien alcanzó el segundo puesto del ranking mundial en julio de 1994 y además de ganar Wimbledon llegó a las semifinales del US Open en la edición de 1996, se convirtió en el noveno caso positivo entre los involucrados en la polémica exhibición en Los Balcanes, que debió ser cancelada el domingo pasado a raíz de la serie de contagios.

“Quiero informar a todos los que estuvieron en contacto conmigo que tengo coronavirus y pedirles que tomen los recaudos necesarios para protegerse a sí mismos y a sus seres queridos. Continuaré en cuarentena y espero recuperarme lo antes posible”, añadió el ex tenista croata, quien ya estaba aislado preventivamente antes de conocer el resultado del tercer test al que fue sometido en Zagreb.

Ivanisevic se suma a la lista de infectados de coronavirus que incluye el número uno del mundo, el serbio Djokovic, más otros que participaron del Adria Toru como elbúlgaro Grigor Dimitrov, el serbio Viktor Troicki y el croata Borna Coric, entre el grupo de tenistas.

Además, se infectaron Marko Paniki, preparador fìsico de Djokovic, Kristiian Groh, el entrenador de Dimitrov, la esposa de Troicki, Aleksandra, embarazada y con fecha de parto para el mes próximo, y la de “Nole”, Jelena Ristic.

El Adria Tour tuvo su primera etapa en Belgrado (12 al 14 de junio) y la segunda en la ciudad croata de Zadar (20 y 21 de junio), que quedó trunca antes de la final que debían animar Djokovic y el ruso Andrey Rublev debido a que se supo de los primeros contagios.

El polémico torneo de exhibición debía continuar en Banja Luka (3 y 4 de julio) y Sarajevo (5 de julio), ambas ciudades de Bosnia, pero fue lógicamente cancelado, en una decisión que anteriormente había tomado Montenegro, que se adelantó a los acontecimientos e indicó hace 10 días que no albergaría el evento por temor a los contagios.

Djokovic quedó en el ojo del huracán y es blanco de críticas del ambiente del tenis y del deporte en general, debido a que organizó un torneo en el que violó todas las normas de seguridad sanitarias recomendadas para mitigar la propagación del coronavirus.

El serbio, campeón este año del abierto de Australia, organizó las exhibiciones sin atender el protocolo, el público colmó el estadio sin utilizar barbijos ni respetar el distanciamiento social recomendado, los tenistas se abrazaron y cerraron con una fiesta al final del torneo, en la que se mostraron bailando y cantando juntos. A todo esto, el tenis está suspendido desde marzo pasado y hasta principios de agosto a raíz del coronavirus, y se presume que el Adria Tour podría generar efectos negativos para su reanudación.