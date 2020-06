El crack holandés que pudo ser mejor que Messi o Cristiano Ronaldo, pero tuvo problemas con el alcohol

Wesley Sneijder, uno de los pilares del Inter de José Mourinho que ganó la Champions League y de la selección de Holanda que llegó a la final del Mundial de Sudáfrica 2010, aseguró que pudo ser mejor que Messi o Cristiano Ronaldo, pero en su etapa en el Real Madrid tuvo problemas con el alcohol, según cuenta en su biografía que se publica este viernes.

El ex futbolista holandés reconoció en su libro –escrito por Kees Jansma– que tuvo problemas con el alcohol durante su paso por el club blanco y admite que su actitud “fue indigna” de lo que representa jugar en un equipo de esa talla.

“Era joven y apreciaba el éxito y la atención. Pero algo debe haber salido mal allí. No había drogas, pero sí alcohol y rock and roll. Me acostumbré a vivir como una estrella. Eres adorado como jugador del Real Madrid. Todo lo que comes está cubierto con la capa de amor. Ibas por la calle, gastaba miles de euros y pagaba cosas a la gente. No puedo decir que me privara de nada. Jugué bien, pero dijeron que podría haberlo hecho aún mejor”, dice un fragmento publicado como adelanto en el medio holandés Voetbal International.

Sneijder, quien ahora tiene 36 años y que se retiró el año pasado, afirma que ese ritmo de vida afectó su rendimiento aunque él no lo notara: “No me di cuenta de que la botella de vodka se había convertido en el mi mejor amiga. Físicamente, ni siquiera me di cuenta. Al día siguiente me despertaba como si nada hubiera pasado. Seguí jugando, pero cada vez peor y claramente menos concentrado. Mi actitud no era digna del Real Madrid. Me mentía a mí mismo diciendo que todo iba bien y me aferré a mi inteligencia futbolística. Me hundí físicamente. Corría menos, lo escondí mucho con mi técnica. También pensé que nadie lo notaría”.

El español y el holandés eran conocidos en la noche española.

Sus compañeros holandeses en el equipo blanco, Arjen Robben y Ruud van Nistelrooy, intentaron advertirle sobre su comportamiento pero él no les hizo caso. Sneijder se habituó a gastar miles de euros en sus salidas e invitar a desconocidos. “No puedo decir que me resistiera lo suficiente. Iba siempre con algún otro jugador, normalmente con Guti”, aseguró.

Finalmente ese contrato de cinco temporadas no se cumplió, Wesley Sneijder fue transferido del Real Madrid al Inter dos años después por unos 16 millones. Fue en Italia donde finalmente encontró su mejor versión, donde terminó ganando la Champions League y desplegó aquel talento que no pudo mostrar en España.