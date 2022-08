El “Cotón” Reveco anunció su retiro del boxeo profesional

Juan Carlos Reveco perdió por nocaut técnico, en el tercer round del combate de semifondo realizado en un colmadísimo estadio Vicente Polimeni y anunció su retiro de la actividad profesional.

El mismo escenario que lo vio consagrarse como el mejor del mundo en la categoría hace 15 años lo vio caer como nunca antes. Juan Carlos Reveco se había expuesto frente al público mendocino. Ese estadio colmado que lo ovacionó en junio de 2007 y 2011, en la noche del viernes, también colmado, lo volvió a ovacionar, pero también de alguna manera despedir a lo que ha sido ese gran doble campeón mundial que tuvo el boxeo mendocino.

Cotón Reveco cayó por nocaut en el tercer round frente al boliviano Miguel Ángel Canido, un púgil de menor calidad que el malargüino, pero que terminó golpeándolo mucho y obligó al rincón del ex titular mundial a tirar la toalla en la tercera vuelta, en la pelea pactada a 8 rounds en la división gallo.

Una velada que contó con la promoción de Marcos “El Chino” Maidana, donde en el combate de fondo, Jorgito Arias noqueó a los 1′36″ al uruguayo Jorge Rodríguez.

Así como aquellas ovaciones de triunfos y veladas excepcionales ensordecieron en el estadio, esta vez el silencio fue tan ruidoso como en esas oportunidades. Es que prácticamente un indefenso y desconocido Reveco quedó contra las cuerdas a disposición de los golpes de Canido frente a la mirada pasiva del árbitro Luján, que nunca le contó al mendocino.

Quizás la crónica de un retiro más que anunciado y que terminó siendo el principio del final para el ex múltiple campeón que aún soñaba con alguna chance mundial y que terminó cayendo por nocaut frente a un Polimeni asombrado.

Así, como la noticia era que Cotón volvía después de 11 años a pelear en ese escenario, la noticia terminó siendo el que el malargüino dolido por la derrota terminó anunciando su retiro públicamente sobre el cuadrilátero.

Reveco tras anunciar su retiro: “Pasó lo que tenía que pasar”

“Pasó lo que tenía que pasar, no me sentía con confianza y había soñado que iba a pasar justamente esto que esta noche pasó”, dijo Cotón, mientras en el camarín rodeado de sus afectos y de su hijo Joel a quien abrazaba: “Ya está, hijo. Son peleas, ya pasó estoy bien y se terminó acá”, le comentaba mientras a Joel le corrían las lágrimas por las mejillas.

“Debería estar feliz, porque es la manera de que no pelee más, pero estoy realmente triste. Lo importante es que ya está y estés bien”, le decía Andrés Nieto, su padrino del deporte y un incondicional que ha apoyado siempre a Cotón.

A sus 39 años, Reveco anunció su retiro tras la pelea a la que llegó en pésimas condiciones. En la tarde del pesaje se mostró totalmente deshidratado; una mala señal para un boxeador de su edad. Ventajas que terminaron favoreciendo amplaimente al boliviano Canido, un admirador incondicional de Reveco: “Siempre te he admirado y siempre me decía ‘es allí donde yo debo llegar. Por lo cual hoy agradezco a Dios por esta oportunidad y esta gran pelea. Vos sos uno de los grandes campeones argentinos y he seguido toda tu carrera, Cotón”, le dijo el vencedor a Reveco en el camarín, quien le contestó aún con una pizca de humor pese a la circunstancia: “Sí, me pusiste de cabeza a mí (risas), pero está bien. Ganaste muy bien”.

Nuevamente en la intimidad deslizó : “Estoy un poco triste, pero estoy bien. Había llegado muy deshidratado y hace varios días no podía dormir. Me suele pasar y me desvelo, esta semana fue así y después del pesaje me pasó igual. En esto se gana y se pierde, así es el boxeo. Hoy me tocó perder frente a toda esa gente y no es lo que esperaba, pero salí muy inseguro y por eso no estaba bien, pero creo que todo ha llegado a su fin en lo profesional”, decía Reveco para sí mismo y todos aquellos que buscaron consolarlo y darle un abrazo en el camarín, entre ellos su padre.

Un baño de realidad para el dos veces campeón del mundo minimosca y mosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Reveco quedó con un récord de 41 triunfos , 20 de ellos por nocaut y 5 derrotas.