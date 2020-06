El consejo de Ribolzi: “Boca está por encima de todos, esto se arregla en una reunión entre Riquelme y Tevez”

Jorge Ribolzi, ex jugador de la época de Juan Carlos Lorenzo y ayudante de campo de Alfio Basile cuando era entrenador de Boca, consideró hoy que “(Juan Román) Riquelme y (Carlos) Tevez tienen que juntarse para arreglar este asunto del contrato” del delantero “xeneize”, que vence al termino de está jornada.

“El club está por encima de todos. Este es un tema que duele mucho, hay que pensar en Boca y dejar de lado lo demás problemas. Las cosas se dicen dentro de un vestuario y no para todos”, consideró Ribolzi, ligado desde hace años a la Mutual de ex futbolistas boquenses.

“Se que los dos quieren a Boca y no se si es un tema de plata o de egos, y no creo que sea de política, pero acá tienen que juntarse y decirse todo lo que se tengan que decir. Y pensar en Boca”, dijo a TyC Sports el ex futbolista campeón de América y del Mundo con Boca en 1977 y 1978.

“Sabemos que el presidente Jorge Ameal es una persona inteligente y tendría que tener más participación en esto. tengo que entender que esto se puede arreglar. Y también (el entrenador) Miguel Russo queda expuesto en esto pero no puede hacer nada. El DT necesita a ‘Carlitos’, pero este es un tema de dirigentes y del jugador”, agregó.

Ribolzi recordó que en 1973 el ex presidente Alberto J. Armando dejó libre a dos ídolos de Boca de ese momento, que eran Silvio Marzolini y Rubén Suñe. “Y la historia siguió. Porque Boca es Boca. Pasa que ahora están los Twitter, las redes sociales y finalmente se dicen cosas que para lo único que sirven es para que los periodistas se hagan un festín”, dijo el futbolista surgido en Atlanta.

También recordó una pelea que tuvo con el “Chino” Jorge Benitez a fines de los 70: “Antes de un partido con Huracán me pelee a golpes con el ‘Chino’, a quien quiero mucho. Fueron cosas del momento, al otro día ganamos 3 a 1 y no paso nada”.

Jorge Ribolzi, de 67 años, integró en la década del 70 el equipo que conducía Juan Carlos Lorenzo y logró los torneos Metropolitano y Nacional de 1976, las Copas Libertadores de 1977 y 78; y la Copa Intercontinental de 1977.

Como entrenador, fue ayudante de campo de Alfio Basile y se coronó campeón del Apertura 2005, el Clasura 2006, la Copa Sudamericana 2005 y la Recopa 2006.

En las últimas elecciones, Ribolzi -junto con Blas Giunta- apoyó la campaña de José Beraldi y Rodolfo Ferrari, comicios que se realizaron el 8 de diciembre de 2019 y en los que la fórmula Ameal-Pergolini-Riquelme derrotó ampliamente a las otras dos listas para terminar con 24 años de macrismo en Boca, con Daniel Angelici como el gran derrotado de esa jornada.