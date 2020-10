El circuito ideal para Márquez, con referencias a Argentina

Marc Márquez participó en el juego “Circuito Perfecto” de la marca Estrella Gallicia y el autódromo nacional aporta dos sectores al dibujo logrado por el hombre de Honda.

“Me encanta el ingreso a la recta principal de Termas de Río Hondo, que son la curva 12 y 13 del circuito. La única diferencia que en la realidad son variantes hacía la derecha. De por si me gusta mucha, pero si fuera a izquierda me gustaría mucho más”, comentó Márquez en torno al primer punto que eligió del escenario santiagueño.

Y también habló de otro sector que le gusta del autódromo nacional. “Uno de los puntos fuertes de mi manejo son las frenadas y por eso elegí la curva 5 de Termas de Río Hondo. Una de mis cualidades es frenar fuerte, parar la moto, poder levantarla y salir a toda velocidad”.

El ocho veces campeón mundial es el más ganador en trazado, ya que de seis ediciones disputadas ganó tres (2014, 2016 y 2019). Valentino Rossi (2015), Maverick Viñales (2017) y Cal Crutchlow (2018) fueron los otros vencedores en la fecha del Moto GP desde que se realiza en Santiago del Estero.