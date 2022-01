El “Cholo” Simeone se hizo otro test, en un laboratorio fuera de LaLiga y dio negativo

En la previa del duelo entre el Atlético de Madrid frente al Rayo Vallecano, el técnico argentino del Colchonero Diego Simeone, dialogó con la prensa y confirmó su “negativo” tras un segundo test de coronavirus.

“Me siento perfecto. No tengo absolutamente nada. Ayer el club me mandó hacer un nuevo test en otro laboratorio que no es el de LaLiga y dí negativo y me he vuelto a hacer un test con LaLiga y estamos a la espera del resultado”, aseguró el “Cholo”.

En cuanto a la actualidad del equipo en el fútbol español, el entrenador dijo con respecto a los últimos resultados que “nos están lastimando muchísimo algunos errores concretos, el equipo viene siendo perjudicado demasiado por lo que viene mostrando en los últimos partidos. Contra Mallorca, Sevilla y Granada el equipo generó como para obtener otro resultado. Al equipo lo veo bien, lo he seguido los entrenamientos por zoom y los veo bien. Con mucho entusiasmo, ilusión y ganas de empezar el año con buena energía”.

También se refirió de José Giménez, quien regresará este domingo y que el futuro de Kieran Trippier dependerá del inglés.

Sobre el defensor, Simeone sostuvo que “es un jugador muy importante dentro del equipo. Está bien. Va a jugar y tomará ritmo mañana”.

Y del británico, “como entrenadores no podemos hacer demasiado. En consecuencia de lo que suceda, buscaremos soluciones”.

El Atlético de Madrid finalizó quinto en el 2021, a 17 puntos del líder Real Madrid. Y mañana, desde las 12.15 (hora de Argentina) recibe a Rallo Vallecano. Antes lo hará el elenco ‘Blanco’ de visitante frente al Getafe, desde las 10.