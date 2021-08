El Cholo Simeone habló de su relación con Messi y su “admiración” tras la conquista de la Copa América

Días después de haber desestimado su llegada a Atlético de Madrid, Diego Simeone volvió a referirse a Lionel Messi, dio detalles sobre su relación en el fútbol y, además, destacó su actitud tras conquistar la Copa América con la Selección Argentina.

“No tengo amistad con Messi porque no me tocó relacionarme más allá de un saludo , un res peto, cuando nos enfrenamos como rivales” , abrió el Cholo en una entrevista con ESPN. Y remarcó: “Pero sí tengo admiración. Por el futbolista, pero sobre todo por no haber cedido”.

En medio de los elogios, el técnico del Colchonero aludió al título obtenido en el Maracaná de Brasil: “Lo más valioso que tiene Messi, luego de haber ganado la Copa América, es que todos los años anteriores donde todos esperamos que como estaba él se podía ganar, y no es así porque no solo depende de él sino de todo un grupo, él sostuvo esa paciencia, esa tranquilidad y el triunfo le da valor al insistir en un futbolista que ha ganado todo”.

Por último, Simeone se mostró ilusionado con el envión anímico del flamante refuerzo de PSG con vistas a los próximos desafíos de la Selección: “Pero después de haber ganado todo, no le importaba que en su país sea criticado y, asimismo, logró este título que lo deja en un lugar espectacular para que el año que viene, cuando sea el Mundial, tenga la energía positiva para lo que viene”.