El Chapa Retegui reaccionó a las declaraciones de Carlos Tévez: “Pensé que era mi amigo”

Luego de que se confirmara que Carlos “Chapa” Retegui, actual secretario de Deportes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no formará parte del cuerpo técnico de Carlos Tevez en Rosario Central, las críticas no tardaron en llegar para el ex DT de Las Leonas y el Apache disparó duro contra el DT de Hockey y este no se quedó callado y salió al cruce.

“A Carlos le deseo lo mejor de todo corazón en este nuevo desafío que emprendió. Lo que dijo me enteré por mis hijos, pero la realidad es que tengo un compromiso muy grande con la Secretaría de Deportes de Buenos Aires”, comenzó.

“Trabajo con mucha gente en los clubes de barrio, los deportistas de alto rendimiento y los ex deportistas. Era muy difícil que pudiera acompañarlo, porque tengo una misión que es cambiar el deporte en la Ciudad, con el apoyo de una gestión muy importante. Yo me sentí parte del proyecto de Carlos desde otro lugar, pero la coyuntura del día a día hizo que uno tenga que elegir”, dijo Retegui en declaraciones brindadas a TyC Sports.

Pero eso no fue todo ya que siguió “Evidentemente la coyuntura del día a día hace que uno tenga que elegir y hoy mi compromiso con la gestión que lleva casi seis meses hacen que yo no pueda acompañarlo. Yo lo único que tengo son palabras de agradecimiento para Carlos y para su entorno, para todo, y la verdad que no es un buen momento de escuchar de alguien que yo pensé era mi amigo las palabras que virtió, pero lo respeto como lo respeté siempre y lamento esta situación”. Para cerrar, le pidió disculpas públicas al ex 10 de Boca: “No quiero generar pelea ni discusiones. Si me equivoqué pido perdón, pero mi mirada sobre Tévez no va a cambiar. Yo quiero lo mejor para él. Tiene experiencia, muy buena energía y es joven”. Además, explicó que otro motivo de su negativa a sumarse al proyecto de Rosario Central fue debido a que el hecho de meterse en el fútbol era una idea a mediano plazo y que todo se dio muy rápido.

“El fútbol no es para cagones, hay que poner el pecho e ir al frente. Retegui faltó a su palabra. Esperaba que me lo dijera en la cara. Eligió su cargo político por sobre su sueño. Me dolió mucho. Y soy leve en lo que estoy diciendo”, expresó el ex Boca.

