El capitán de la selección de Rusia respondió a los insultos de colegas ucranianos: “Hay una doble vara”

La guerra entre Rusia y Ucrania despertó todo tipo de reacciones en contra de la invasión impulsada por Vladimir Putin y el mundo del deporte respondió con sanciones de todo tipo para empresas, dirigentes y atletas, que en muchos casos poco tienen que ver con las decisiones políticas de su país de origen. En ese marco, Artem Dzyuba, capitán de la selección de fútbol, salió a contestar los insultos de sus colegas ucranianos.

Uno de los reclamos más duros fue el de Vitali Mykolenko, defensor ucraniano del Everton, quien le exigió a Dzyuba que se manifestara con un fuertísimo mensaje: “Mientras te mantienes en silencio, perra put*, con tus compañeros gilipollas, ciudadanos pacíficos son asesinados en Ucrania”. Ahora el ruso recogió el guante, pidió separar deporte y política, y sentó posición en el conflicto.

Zinchenko publishes a large post on IG replying to Artem Dzyuba’s response earlier 🇺🇦



‘Russian footballers hold a multi million person audience.



People love you, support you, listen to you.



There staying silent is a crime’



💙💛💙💛 pic.twitter.com/ic4sgcKqDU — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) March 2, 2022

Para empezar, Dzyuba sostuvo que no se había expresado hasta ahora “no por miedo, sino porque no soy un experto en política” y dijo que está “en contra de cualquier guerra”. No obstante, también denunció que se está midiendo a los deportistas rusos “con una doble vara” y se les reclaman cosas que en otros países no suceden ante situaciones similares.

“Cuánta ira, suciedad y bilis se ha derramado ahora sobre todo el pueblo ruso, independientemente de su posición y profesión”, sigue el goleador del Zenit de San Petersburgo, y deja un aviso ante las agresiones: “La guerra terminará, pero las relaciones humanas permanecerán. Y será imposible rebobinar. Recuerda esto”.

Artem Dzyuba has finally spoken about Russia's invasion of Ukraine



"It is doubly strange to hear all this from people to whom Russia has given very, very much in their lives. All this only creates more negativity." 🥴🥴https://t.co/cZETYuu8dS — FootballJOE (@FootballJOE) March 2, 2022

Por último, sin mencionarlo, le respondió a Mykolenko en una post data: “A unos compañeros de taller que se sientan en mansiones de Inglaterra y dicen cosas feas: esto no nos puede ofender, ¡lo entendemos todo! ¡Paz y bondad para todos!”.

El mensaje completo de Dzyuba

Hasta hace poco, no quería hablar sobre el tema de los eventos en Ucrania. Yo no quise, no porque tenga miedo, sino porque no soy un experto en política, nunca me metí en eso y no lo pretendí (a diferencia de un gran número de politólogos y virólogos que han aparecido recientemente en Internet). Pero como todo el mundo, tengo mi propia opinión. Dado que este tema me atrae desde todos los lados, lo expresaré.

Estoy en contra de cualquier guerra. La guerra da miedo. Pero también estoy en contra de la agresión y el odio humanos, que cada día adquieren unas proporciones trascendentes.

Estoy en contra de la discriminación basada en la nacionalidad. No me avergüenzo de ser ruso. Estoy orgulloso de ser ruso. Y no entiendo por qué los deportistas deberían sufrir ahora.

Estoy en contra de la doble vara. Por qué uno puede hacer todo, pero todos los perros están colgados de nosotros. ¿Por qué todos siempre gritan sobre deportes fuera de la política, pero en la primera oportunidad, cuando se trata de Rusia, este principio se olvida por completo?

Una vez más, la guerra da miedo. En situaciones de estrés, las personas muestran su esencia, a veces negativa. Cuánta ira, suciedad y bilis se ha derramado ahora sobre todo el pueblo ruso, independientemente de su posición y profesión. Esas miles de personas que escriben insultos y amenazas, ¡pónganse en fila!

Es doblemente extraño escuchar todo esto de personas a las que Rusia les ha dado mucho, mucho en sus vidas. Todo esto solo crea más negatividad.

La guerra terminará, pero las relaciones humanas permanecerán. Y será imposible rebobinar. Recuerda esto.

PD: Y a unos compañeros de taller que se sientan en mansiones de Inglaterra y dicen cosas feas: esto no nos puede ofender, ¡lo entendemos todo! ¡Paz y bondad para todos! #SoyUnPatriotaDeMiPaís #DeporteSinPolítica