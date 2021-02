El “Cachorro” Abaurre y una escandalosa salida de Olimpo de Bahía Blanca: un programa de TV lo acusa de pedir favores sexuales a jugadores

El ex futbolista mendocino y actual director técnico Alejandro Abaurre (48) se vio envuelto en las últimas horas en un escándalo con terribles acusaciones sobre su persona; aunque hasta el momento no son más que acusaciones públicas y de las que no existe denuncia penal o judicial alguna .

Alejandro Abaurre, cuando dirigió a Huracán Las Heras en Mendoza.

De acuerdo a lo manifestado por el periodista Germán Sasso en el programa La Brújula (en un canal de Bahía Blanca) emitido este martes 2 de febrero, el ex delantero de Godoy Cruz y quien se desempeñaba como director técnico de Olimpo de esa ciudad le habría pedido favores sexuales a jugadores del equipo a cambio de incluirlos en el plantel . Incluso, el comunicador resaltó que este es el verdadero motivo por el que el mendocino abandonó su cargo como entrenador del aurinegro bahiense.

El programa La Brújula (de la TV de Bahía Blanca) dio detalles sobre las duras acusaciones que pesan sobre Alejandro Abaurre.

“Cuando los jugadores se enteraron que (Abaurre) seguía, se plantaron y dijeron: ‘Este es un violín, que no siga porque lo denunciamos’ . Lo que dicen los jugadores –no hay denuncia penal- es que (el ex DT) pedía favores sexuales a cambio de ponerlos en cancha. Estamos hablando de un escándalo y de una situación muy delicada, estamos hablando de juveniles. Es un delito; un entrenador no puede extorsionar de esa manera, con un favor sexual, para que un jugador juegue. Hay muchas historias más truculentas; los jugadores se plantaron y dijeron: ‘no seguimos con este tipo porque es un violín’ ”, se explayó el periodista en vivo, y el video está disponible en Youtube.

Consultado por Los Andes, el ex futbolista y entrenador destacó -escuetamente-: “Seguramente voy a salir a hablar pero hoy no”.

Sorpresivo

De acuerdo a la información de La Brújula, este sería el verdadero motivo por el que Abaurre abandonó intempestivamente su cargo e, incluso, se fue de Bahía Blanca. Casi al final de su edición del martes, Sasso y su compañero le dedicaron todo un bloque a esta dura acusación.

Luego de mostrar una foto del mendocino, los periodistas se explayaron sobre lo sorpresivo de su renuncia. Incluso, antes de ahondar en el escándalo; hasta dieron lugar al fragmento de un video previo y oficial del club en que los dirigentes de Olimpo confirmaban la continuidad del cuerpo técnico (con el ex futbolista a la cabeza) y de la mayoría de los jugadores.

Luego de repasar este fragmento, el noticiero dio lugar a otro video; esta vez aquel en donde se lo ve a Abaurre –con una camiseta de Olimpo detrás- anunciando que deja Olimpo por “problemas personales” y agradeciendo a los hinchas del club por todo el apoyo. Incluso, el técnico destaca que mantiene “la esperanza de poder volver algún día” .

En un video grabado, Abaurre anunció que renunciaba a su cargo por "problemas personales" y saludaba a los hinchas de Olimpo.

Dura acusación

Luego de repasar estos dos videos y ya en el estudio, los periodistas se detuvieron en lo que –según ellos mismos consideran- los verdaderos motivos del alejamiento de Abaurre. “Le dijeron: ‘Te vas’. Hay todo un mar de fondo, un tema muy delicado. Pero hasta ahora nadie dice nada, ni mu” , acusaron los conductores.

Incluso, el propio Sasso sostuvo haber hablado con personas que –desde adentro del club- admiten la situación, pero le dijeron que no iban a hacer denuncias . “La gente de Olimpo lo sabe también. No podemos callarnos”, agregó, preocupado. Y hasta insistió en que no se trató de un hecho aislado, sino reiterado.

De acuerdo al periodista, un dirigente de Olimpo le dijo además que “hubo situaciones poco claras entre el entrenador y, al menos, un jugador” .

El programa televisivo La Brújula (Bahía Blanca), donde dieron un gran despliegue a las acusaciones contra Abaurre.

“Hay un jugador que entró un día al vestuario, y Abaurre estaba en el jacuzzi con uno de los juveniles, y no precisamente relajándose”, agregó Sasso.

Los presentadores del noticiero compararon la situación con las denuncias por episodios similares registradas hace ya algunos años en el Club Atlético Independiente de Avellaneda, y diferenciaron que –en ese caso- si hubo denuncia formal. Pero, de acuerdo a las palabras del conductor televisivo, a los jugadores de Olimpo les dijeron que no hagan la denuncia porque no van a jugar en ningún otro club , “por los códigos del fútbol”.