El boletín de calificaciones de la final según Los Andes: todos los protagonistas se llevaron un “10″ felicitado

Jugando un partido épico e inolvidable en el que cada futbolista dejó el alma, la Selección Argentina se consagró campeón del mundo en Qatar y el enviado especial de Los Andes los analiza bajo una especial visión. El momento lo amerita.

Emiliano Martínez (10). Otra vez héroe y figura. Atajó un mano a mano clave en el alargue y cuando el partido estaba 3-3 y después un penal en la definición. Francia no lo había exigido prácticamente en toda la tarde hasta el minuto fatídico en el que apareció Mbappe (casi ataja el penal). FIFA lo eligió el mejor arquero del campeonato.

Nahuel Molina (10). Hasta que Mbappe jugó de extremo recostado por su sector, lució más contenido que de costumbre y marcó muy bien al “10″ de Francia. Argentina siempre dobló la marca por su sector. En el suplementario le dejó su lugar a Montiel.

Cristian Romero (10). Un partido consagratorio del cordobés. Ganó siempre de arriba y de abajo, estuvo perfecto en cada duelo individual y en cada cruce, se devoró a Giroud y siempre tomó la mejor decisión con la pelota en los pies.

Nicolás Otamendi (10). A pesar de que le cometió el penal a Kolo Muani en el mejor momento de Argentina y que hizo levantar a Francia, jugó un gran partido. Hasta ese momento no había tenido fisuras y había ganado cada uno de los duelos individuales.

Nicolás Tagliafico (10). Si se había ganado un lugar en la final por su gran actuación ante Croacia, en la final ante Francia lo ratificó. Tuvo cierres que realmente fueron una maravilla y cada vez que pudo se mandó al ataque.

Ángel Di María (10). Partidazo, tanto en la faz ofensiva como en la defensiva. Le cometieron el penal con el que Messi abrió el camino y después llegó vacío y definió mejor en el 2-0 parcial. Scaloni decidió su reemplazo (por Acuña) a los 18′ del complemento y el equipo perdió desequilibrio individual y velocidad para la contra.

Rodrigo de Paul (10). Jugó un tremendo partido, especialmente en el primer tiempo. Hizo un trabajo incansable por su sector, se asoció bien con Messi, Enzo Fernández y Mac Allister y dejó la cancha extenuado en el suplementario.

Enzo Fernández (10). Jugó un partido realmente impecable, haciendo lo que pedía la jugada en cada situación. Fue eje de la contención y de la distribución. Tiene apenas 21 años, pero juega como un grande. La FIFA le entregó el premio al mejor jugador de la final. Casi nada.

Alexis Mac Allister (10). Un primer tiempo realmente de manual, muy preciso con la pelota y siendo muy útil para tapar las líneas de pase de Francia en el mediocampo. Asistió a Di María en la jugada del GOLAZO del 2-0 parcial. Con su calidad y sacrificio, hizo olvidar al bueno de Lo Celso.

Lionel Messi (10). Dos goles en una final, miles de pases precisos, hasta se tiró a los pies para recuperar una pelota. Ayudó al destino jugando el mejor Mundial de los seis que disputó y, de tanto insistir se le dio. Ayudó al destino con su aura y su magia. Gracias por tanto, Leo. El mundo es un poco más justo.

Julián Álvarez (10). Un verdadero animal por lo que corre, juega, presiona y obliga a los defensores rivales. Participó en el jugadón del 2-0 y Lloris le negó el tercero en el inicio del complemento. Está destinado a ser uno de los mejores delanteros del mundo, sin lugar a dudas.

Marcos Acuña (10). Entró por Di María con el partido 2-0 para darle oxígeno y marca al andarivel izquierdo justo cuando Francia había regado la cancha de extremos y volantes. Mucha actitud para aguantar la pelota, se asoció bien con Tagliafico. Una gran Copa del Mundo del “Huevo”.

Gonzalo Montiel (10). Entró en la historia de los mundiales por haber convertido con calidad el penal decisivo en la definición, nada menos que el que le dio la Copa a Argentina después de 36 años. Se redimió del involuntario penal cometido cuando el partido estaba 3-2 y Mbappe lo llevó a los penales.

Leandro Paredes (10). Scaloni lo mandó a la cancha por De Paul para colaborar en la contención cuando el partido estaba 2-2. Aportó pase claro hacia adelante y presencia a la derecha de Enzo. Se ganó la amarilla por otra tremenda “murra” y pateó el penal con total jerarquía.

Lautaro Martínez (10). Lamentablemente, al goleador no se le dio el gol en esta Copa del Mundo. Sin embargo, cada vez que jugó mostró una actitud realmente impresionante. Generó la jugada del 3-2 (Lloris le tapó el remate de manera increíble) y bancó todo lo que le tiraron arriba. Tuvo el 4-3 pero cabeceó mal y se fue desviada.

Germán Pezzella (10). Entró por Mac Allister para armar la línea de cinco en el fondo y aguantar los embates de Francia, pero ahí nomás vino la jugada del penal que derivó en el 3-3.

Paulo Dybala (10). Hizo todo lo posible para estar en el Mundial y, si bien jugó pocos minutos, exhibió su generosidad y paciencia al servicio del grupo. Es crack, y lo demostró cuando pateó de manera brillante el segundo penal de la definición.

DT: Lionel Scaloni (10). Entró en la historia grande del fútbol argentino con apenas 42 años y sin ninguna experiencia anterior dirigiendo a algún equipo. Se bancó las críticas despiadadas de quienes no creían en su capacidad y no sólo demostró estar a la altura de las circunstancias, sino que se ganó el respeto de todo un jerarquizado grupo y de todo un país. Demostró ser estudioso y estratega a la hora de plantear cada partido y logró lo que muchos entrenadores con mayor nombre y experiencia no habían podido: sacar campeón del mundo a la Selección Argentina y con el mejor Messi de todos.