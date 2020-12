El atletismo mendocino reinició en la pista sintética del Malvinas con récords y clasificaciones nacionales

Después de más de ocho meses de pandemia por el Covid 19, la pista provincial de atletismo volvió a tener movimiento, competencia, clasificaciones para nacionales y récords. Fue en el Torneo Guillermo Pereyra, organizado por AMAM y fiscalizado por la Asociación Mendocina de Atletismo, donde cientos de participantes concurrieron a la pista ubicada en el predio del Malvinas Argentinas para poder medir sus rendimientos después de tanto tiempo de espera. Allí, Renzo Cremaschi (UNCuyo) y Selene Olivieri Carrizo (Rivadavia) lograron batir marcas en sus respectivas disciplinas.

El U23 de la UNCuyo, quien también competirá en el Nacional a desarrollarse en Santa Fe el próximo 20 de diciembre, dialogó con Los Andes para contarnos sobre la experiencia de volver a competir y más aun rompiendo su propia marca, la cual ya era récord de su categoría y absoluta en la provincia.

“Yo ya tenía el récord mendocino en 2 metros, en el 2018. Ese año tuve varias lesiones y estuve parado varios meses. En el 2019 alcancé el 1,95; y este año, el sábado pasado que fue el primer torneo del año, pude salir con 2,03. Nunca me lo esperé. Pero me sentí muy bien”, confió el atleta de la Universidad Nacional de Cuyo.

Renzo Cremaschi en salto en alto, en la pista de atletismo de la Villa Deportiva del Parque General San Martín. /Gentileza Raúl Roberto Flores, de la UNCuyo.

Cremaschi empezó su torneo con la idea de mantenerse en el 1,95 y se fue superando pasando a 1,98, para la cual ya no tenía competencia. “Estando solo decidimos con mi entrenador la altura, y subimos la varilla a 2,01. La pasé en el segundo intento y luego a 2,03, la pasé en el primer intento. Después fuimos a 2,05 pero la tiré”, contó.

Y agregó: “Parece ínfima la diferencia, pero estamos meses perfeccionando detalles para lograr subir centímetros. Y en mi caso, que soy sub 23, es importante porque no sólo batí el récord de la categoría sino también el de todas en Mendoza. Nunca antes hubo atleta que llegara a esa altura”.

En estas épocas de pandemia los cupos para el Nacional fueron reducidos por lo que para el saltador “las posibilidades de sacar podio están. En el 2018 fui campeón mendocino de salto en alto y tercero en el 2019”.

En cuanto a las expectativas “están en la prueba de los 110 con vayas porque el salto en alto es secundario. Al salto en alto lo hago como un complemento por la potencia que brinda para correr con vallas, por eso lo entreno una vez a la semana, y el resto de los días hago vallas, velocidad y gimnasio. Además, en mi categoría será muy difícil ganar ya que el mejor de Argentina tiene 2,25 y este fin de semana logró 2,19. Mi idea es estar siempre en el podio y dar pelea”, confió Cremaschi.

Para este Nacional, además del vallista de la UNCuyo lo acompañarán sus compañeros Guillermo Quinteros también en 110 con vallas y Agustín Quiroga en 400 metros con vallas. También quedaron clasificados, aunque no podrán viajar: Julián Berca en 110 c/v (mendocino, pero representará a San Luis), Emmanuel Tanten en disco), Agustín Pintti en 200 metros, Sallago en 110 c/v (Luján), Valentina Sánchez en 100 m/v y Yamila Malizia en alto (San Rafael) y Florencia Dupans en salto en alto (UNCuyo).

Por su parte, la joven categoría U16, Selene Olivieri Carrizo logró en el pasado torneo la mejor marca nacional en lanzamiento de disco con 45,99 metros; por lo que sorprendió a todos por su inmenso talento con perspectivas hacia futuro prometedor.

El último torneo y cierre del año, será el Primavera que se desarrollará el sábado 12, en la Villa Deportiva, e incluirá las categorías U14, U16, U18 y Única Máster.

110 metros con vallas. /Gentileza de Raúl Roberto Flores

Otros resultados del torneo Guillermo Pereyra

U23 masculino

Agustín Pinti (ALMA) en U23 100 metros ganador con 11″ 14, seguido por Heber Ortiz (SL) y Julián Berca (UNCuyo). Ortiz se adjudicó el mejor tiempo en 200 metros con 23″49. Juan Sisterna (Tunuyán) corrió en los 1500 metros y Sergio Olguín (UNCuyo) superó a Saúl Muñoz en los 5 mil. En 400 con vallas, Agustín Quiroga (UNCuyo) también cronometró un buen tiempo, en tanto que Renzo Cremaschi (UNCuyo) no solo ganó en 110 metros con vallas, sino que rompió su propio récord de 2,03 en salto en alto, y mejor marca provincial. Agustín Escudero (UNCuyo) se destacó en salto en largo con 5,59 metros y en jabalina alcanzando un lanzamiento de 38,75.

En salto con garrocha Pedro De Monte (CAVEM) fue lo más vistoso y de gran desempeño alcanzando superar los 3,75 metros. En bala, Santiago Battazzoni (CAVEM) lanzó 9,19 y en disco, Emmanuel Tanten (Luján)

Pedro De Monte, en salto con garrocha./Gentileza de Raúl Roberto Flores

U23 femenino

En 100 metro, Magdalena Padilla (UNCuyo) sacó ventaja con respecto a sus contrincantes, con 12″89, siguiéndola Milagros Castillo (Tunuyán), quien superó a Milena Violi (UNCuyo) también en 200 metros. En 400 metros con vallas Padilla también fue con conquista, lo mismo que Rocío Serrano (UNCuyo) 400 llanos. En Milagros Bonano (UNCuyo) venció en 800 metros a su compañera de equipo y tocaya, Maravilla. Bonano también se adjudicó la victoria en los 1500.

En salto en largo, Trinidad Berti marcó 5,29 metros, y la siguió Martina Maiale (CAVEM), 4,49. En disco, participó Julieta Morales logrando 24,82; y en jabalina, 26,15.

Los 100 metros llanos./Gentileza de Raúl Roberto Flores

En mayores

En 100 metros, Emiliano Méndez (UNCuyo) venció a Padilla con 11″58; en 200 metros, Pinti superó a Quintero marcando 22″25; y en 400 metros, Gonzalo Ferreyra (UNCuyo) 54″82. En 800 metros, Raúl Guevara fue el ganador en 1500 metros con 5′36″77; y José Arancibia logró 17′48″44 en los 5 mil.

En los 110 con vallas, Julián Berca venció a Quintero con un tiempo de 15″32; en 400 con vallas, Quiroga superó a Cristian Cara con 67″73. En salto en alto, Pablo Gutiérrez (UNCuyo) logró 1,40; en triple, Gustavo Rodríguez (CAVEM), 12,05; en bala y en disco ganó Gastón Menes (UNCuyo) con 10,57 y 35,71 respectivamente. Y en jabalina, Bernardo Notto (UNCuyo) llegó a los 47,80 metros.

En las damas, Celina Cavagnaro ganó en todas: en 100 metros registró 13″75; en los 200, con 27″90 y en los 400 a 66″25. En los 1500 Natalia Campanini (UNCuyo) logró 5′34″75, y Lorena Cuello marcó 18′13″01 en los 5 mil.

En lanzamiento de bala, Cecilia Acuña, (San Luis) lanzó hasta los 5,57 metros; hasta lo 16,10 en disco y 11,09 en jabalina.

También se compitieron en sub 20, sub 18 y sub 16.