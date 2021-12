Marcos Siebert estuvo esta semana en Carburando confirmando su retorno al automovilismo internacional dentro de la categoría LMP3 de la European Le Mans Series con el equipo Eurointernational. El piloto de Mar del Plata pasó por Agenda Carburando y habló de diversos temas. “Estoy contento de terminar el año de esta manera. Después de tantos años en fórmula, tener esta oportunidad, poder reconvertirme como piloto, dejar de lados los monopostos y pasarme al Endurance. Más en un campeonato como el ELMS, que junto con el WEC e IMSA son los más importantes de la especialidad. Tengo un buen desafío por delante”, señaló Siebert de forma inicial.

Acerca de la oportunidad Siebert agregó: “Hice una prueba a fin de año con un equipo que necesitaba un piloto rápido para ir a LMP3, probé con ellos, pero no termine cerrando. Igualmente, me vio un equipo italiano que tenía mis antecedentes, se pusieron en contacto conmigo y no lo dudé ni un segundo. Poder anunciar que voy a estar corriendo el año que viene es increíble”.

El argentino que le ganó un campeonato a Schumacher tiene futuro asegurado

Siebert también hizo referencia en Carburando a Mick Schumacher, el hijo del múltiple campeón mundial, al que le ganó el campeonato de F4 Italiana en 2016. “Cuando corría en Fórmula 4, se sabía que Mick iba a llegar a la F1. Yo de alguna manera fui un obstáculo. De hecho el único campeonato que no ganó fue el de F4 Italiana. Pero después hizo los deberes, fue campeón de las otras categorías y llegó. Hoy por hoy no puede demostrar por presión, pero es un gran piloto, no está porque sí en la F1″.

Por otra parte, el marplatense comentó sobre sus rivales que están en F1. “De los pilotos que están ahora en la F1, cinco o seis corrieron conmigo. Lando Norris, Esteban Ocon, George Russell. Les he ganado y me han ganado, hemos estado de igual a igual. Hay que ser realistas que no es solo talento y velocidad en la Fórmula 1. Son muchos factores para llegar”.

