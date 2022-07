El argentino Cerúndolo perdió en semifinales y quedó eliminado del ATP 500 de Hamburgo

Francisco Cerúndolo, perdió en las semifinales del ATP 500 de Hamburgo y quedó eliminado frente al italiano Musetti. El tenista argentino de 20 años y gran torneo, donde logró importantes victorias quedará, desde el próximo lunes dentro de los 25 mejores del mundo.

El Rulo Cerúndolo 30º del mundo, cortó su gran racha este sábado al perder 6-3 y 7-6 (7/3) en la primera semifinal del torneo sobre tierra batida de Hamburgo contra el italiano Lorenzo Musetti (62º).

Cerúndolo había logrado su primer título ATP el pasado domingo en Bastad (Suecia). Esta semana venía firmando grandes resultados en la ciudad alemana, donde eliminó en segunda ronda al ruso Andrey Rublev, octavo del ranking mundial.

“No se pudo hoy. Lo di todo con lo poco que tenia pero no alcanzo. No había nafta. Gracias a todos por bancarme estas dos semanas y toda la gira. Me voy muy contento y con ganas de seguir mejorando. Ahora a casa a descansar, disfrutar y volver mejor que antes Gracias @hamburgopen”, escribió Francisco en su cuenta de Twitter.

El Rulo no pudo frente al difícil italiano para poder estirar su gran momento en el circuito, aunque el título en Bastad y estas semifinales lo llevaran a ubicarse entre los 25 mejores del ranking a partir del próximo lunes.

La final del ATP

Por otra parte el italiano Lorenzo Musetti (62º), alcanzó su primera final ATP, en la que se medirá al español Carlos Alcaraz (6º).

Musetti, de 20 años, ganó en dos sets y gracias a su presencia en la final se asegura entrar en el ‘Top 50′ de la clasificación mundial en la nueva lista del lunes.

El rival del italiano en la final será el primer cabeza de serie, Carlos Alcaraz (6º del mundo), que venció en la segunda semifinal al eslovaco Alex Molcan (48º) por 7-6 (7/2) y 6-1.

Alcaraz disputará su sexta final, la quinta en 2022. No ha perdido ninguna -este año ganó en Miami y Madrid, principalmente- y aspira a sumar un sexto título a su palmarés, con apenas 19 años.