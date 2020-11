El partido entre Boca y Talleres de Córdoba por la Copa de la Liga Profesional de Fútbol dejó una jugada polémica que involucró a Carlos Tevez. El Apache llegó tarde a la pelota y le dejó la plancha a Tomás Pochettino. Debía ser tarjeta roja, pero le árbitro Germán Delfino solamente lo amonestó cuando iba un minuto de juego.

“El jugador de Talleres (Pochettino) me tapa y no veo bien. Si yo hubiese estado dos metros más atrás y veía los tapones en el gemelo era roja. Veo que hay una llegada tarde de Tevez, pero veo el empeine sobre el gemelo por eso le saco la amarilla”, justificó Delfino en el programa 90 Minutos de ESPN.

Consultado por el Pollo Vignolo y su panel acerca de la jugada que debió haber sido expulsión directa al delantero de Boca, Delfino agregó: “Yo vi que fue por el empeine. Tevez le pidió disculpas, pero yo no me puedo guiar por sensaciones, tengo que ver el hecho que ocurre y decidir. Para mí no había pasado nada porque los jugadores de Talleres siguieron como si nada y no me dijeron nada en el entretiempo”.

En cuanto a si Tevez tuvo intención de lesionar a Pochettino, viendo las imágenes en el programa, Delfino aseguró: “Si Tevez hubiese ido a lastimarlo, los jugadores de Talleres hubiesen hecho justicia por mano propia”.

Por último, el árbitro internacional dejó en claro que no influye quién es el que comete la infracción para decidir si o tiene que expulsar o perdonar. “No importa que sea Tevez o cualquier jugador. Corresponde que lo que vea dentro del campo tome la decisión correcta. Si querés buscar atajos, tu carrera va a ser corta”, cerró.