El Apache brindó una cátedra de juego y actitud

Arrasó el Apache. Por juego, actitud, defensa, concentración e ilusión, borró por completo a una Unión Deportiva San José que se vio sorprendida en todos los aspectos del juego. Por esta razón, el triunfo de Atenas Sport Club en la primera final del Clausura de la Superliga 75-55, fue sin atenuantes. La gran figura del encuentro fue Marcelo Piuma con 19 puntos.

Primer cuarto made in Apache. Una diferencia abismal entre un equipo y otro, tanto en defensa como en ataque. El conjunto de Sergio Pedemonte terminó arriba por 15 puntos (24-9), porque no negoció en ningún momento su concentración defensiva. Asfixiante. Cerró todos los circuitos para que los jugadores del Santo no pudiesen penetrar la zona. Y como plus, hizo muy bien los atrapes y cambios de marca, por lo tanto, nunca regaló el perímetro y San José lo sintió y mucho. En ofensiva fue paciente: los 24 puntos fueron de ataques estacionados. Piuma fue el abanderado con 9 puntos, Knetch 7 (1 triple) y Rodrigo Lavezzari 4. Por el lado Santo, Estalles 4 puntos y Facundo Rubia 5 puntos (un triple).

Segundo capítulo de dos etapas. San José recuperó la memoria, defendió fiel a su estilo y dejó al Apache tres minutos sin convertir. En ese pasaje, con un parcial de 6-0 se metió en juego, gracias a un triple de Estalles y un doble y falta de Guevara. De inmediato, Pedemonte pidió minuto que fue vital en ese momento. Cortó la racha positiva del equipo de Santalucía, ajustó las marcas y retomó las riendas en el juego estacionado. Tras la reposición, movió el balón con cuatro pases, desestabilizó la defensa santa y Alexis Knetch metió una bomba desde 8 metros. Acción siguiente, recuperó el balón y Lavezzari metió una bandeja tras una jugada individual formidable. A partir de ahí, el juego se hizo palo por palo. Atenas tuvo un goleo repartido con triples Knetch y una bomba de Jeremías Bustos sobre el final. En la Unión Deportiva San José Lincheta aportó una bomba de tres puntos, Guevara apareció sobre el cierre con una bandeja y Rubia sumó tres puntos más (37-25).

La hinchada de Atenas se retiró feliz y sueña con dar la vuelta olímpica. Foto: Orlando Pelichotti

Tercer cuarto. Otra vez arrasó el Apache. Defensa fuerte, asfixiante, al límite, incómoda. Y lo sintió el Santo, que no pudo nunca quebrar el cerco defensivo del quinteto rival, que dejó la vida en cada pelota, en los rebotes o en balones divididos. En ofensiva, apareció toda la jerarquía de Piuma, quien sumó 8 puntos más para su planilla personal, con un volcada formidable que hizo explotar a su parcialidad. Para destacar, en este segmento también, la labor de Rodrigo Lavezzari, quien estuvo intratable en el uno contra uno y cargó rebotes tanto ofensivos como defensivos. En el Santo, apareció el gol de Funes, quien sumó 7 puntos, ya que en los dos primeros no había convertido (60-40).

Último cuarto. Atenas Sport Club sentenció la historia en los dos primeros minutos. Por esta razón, ambos entrenadores cuidaron a sus principales figuras para el juego revancha del próximo miércoles. Fue así que Agustín Benito, Jeremías Bustos, Maxi Herrera, Matías Lucero, Agustín Ciccinelli y los hermano Yago y Joaquín Prato, terminaron en cancha. Ganó el Apache con autoridad y quedó a un triunfo de gritar campeón en el Clausura de la Superliga.

LA SÍNTESIS

ATENAS: 75

Gabriel Rivero 6

Rodrigo Lavezzari 17

Alexis Knetch 15

Agustín Blanco 6

Marcelo Piuma 19

DT: Sergio Pedemonte

SAN JOSÉ: 55

Pablo Furlanetto 0

Gastón_Guevara 11

Rodrigo Funes 13

Facundo Rubia 8

Matías Estalles 9

DT F. Santalucía

Estadio: Vicente Polimeni.

Ingresaron: Atenas: Alejandro Villa 2; Pablo Rizzo 2; Agustín Benito 5;_Jeremías Bustos 3 y Maximiliano Herrera 0. San José: Leandro Lincheta 12; Matías Lucero 2; Yago Prato 0; Joaquín Prato 0 y Agustín Ciccinelli 0.

Parciales: 24-9, 37-25 y 60-40.

Tiros libres: Atenas: 16/21 San José: 13/15.

Árbitros: Sebastián Mellado - Rodrigo Oliver - Marcos Lucero.

Los seguidores del "Sanjo" también coparon su tribuna y esperan revertir la suerte el próximo miércoles. Foto: Orlando Pelichotti

Reconocimientos en la previa

La Unión Deportiva San José reconoció al Profesor Ignacio Barrera, preparador físico del club tanto de primera, formativas y femenino durante más de 10 años. También homenajeó al directivo Juan Quibar. Por su parte, Atenas Sport Club, distinguió a el expresidente Anibal Cerioni; al colaborador eterno Jorge “KUKI” Escudero y a la entrenadora Mónica Pozzebón.

Noti Federativas

Nivel UNO. Hoy, desde las 22.30, se jugará el juego revancha de la gran final del Torneo Clausura Nivel UNO. San Jósé B recibirá a Andes Talleres. En caso de que el conjunto Azulgrana, vuelva a cantar victoria (77-69) se consagrará campeón. Los equipos ascendidos a la Superliga 2022 son el Matador y Banco Mendoza B

Reválida. Se disputó el primer partido de la serie reválida entre Municipalidad de Junín (Superliga) y Murialdo (Nivel UNO). El triunfo fue para el conjunto Verde por 67-63. Figura: Emiliano Dengra con 17 puntos. El juego revancha será mañana desde las 21.30 en el Nido de Villa Nueva.

Femenino. Comenzaron a disputarse las semifinales de la Copa de ORO y de PLATA de la Superliga femenia. Por la zona campeonato, Petroleros YPF derrotó a Maipú por 66-44. Figura: Luisina Gentile. En la Copa de Plata, Junín sorprendió a GSM y le ganó de visitante 61-42 y Juventud Mendocina doblegó a Banco Mendoza por 57-41.

Nivel DOS. Los dos ascenso al Nivel DOS aún están en suspenso. Es que las series están igualadas. Olimpia B le ganó a Maipú por 49-41 con una soberbia actuación de Mariano Valverde e igualó la serie 1-1. Ahora, se define en el Ribosqui. Por su parte, Huracán de San Rafael venció a Olimpia A por 61-57. Figura: Agustín Pizarro con 15. El tercer juego será mañana en Olimpia.