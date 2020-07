El antecedente entre Leclerc y Vettel en Brasil 2019

El Gran Premio de Estiria de Fórmula 1, disputado este fin de semana, tuvo un arranque convulsionado por el encontronazo entre Charles Leclerc y Sebastian Vettel. Pero este incidente no fue el primero entre los pilotos de Ferrari, ya que en Brasil 2019 también se tocaron.

En el Gran Premio de Brasil 2019, Vettel y Leclerc pugnaban mano a mano por la cuarta colocación de la carrera sobre el epílogo de la misma. En el frenaje de la “S” de Senna, el monegasco superó a su compañero, pero todo no terminó allí, ya que en la siguiente recta, el cuatro veces campeón del mundo quiso recuperar el puesto, ambos se tocaron y debieron abandonar.

En el Gran Premio de Brasil 2019, Charles Leclerc y Sebastian Vettel tuvieron un duelo áspero como sucedió en Austria este domingo.

El siguiente encontronazo fue este domingo en el Gran Premio de Estiria y tuvo un mismo resultado que en Brasil. La situación pasó cuando Leclerc intentó superar a Vettel en el frenaje de la segunda curva, allí el monegasco se montó a la Ferrari del alemán y le arrancó el alerón trasero. Al instante, ambos debieron ir a boxes, donde el cuatro veces campeón del mundo debió abandonar y su compañero siguió en carrera pero momentos después tuvo el mismo final.

Tras este duro momento en el Gran Premio de Estiria, Leclerc pidió disculpas por el toque en su cuenta de Twitter: “Estoy decepcionado de mí mismo. Lo siento, pero lo siento no es suficiente. Seb no tiene fallas hoy. He decepcionado al equipo después de trabajar una semana entera para traer las actualizaciones temprano. Demasiado ansioso por ganar esos lugares en la primera vuelta. Aprenderé de ello”.