El análisis de Maxi Segura, el mendocino campeón sudamericano de Boxeo: “Siento que di un gran paso”

Maximiliano Segura, volvió a exponer que sigue siendo una de las grandes promesas del boxeo mendocino que camina a paso firme.

Es que el Profe hizo su primera defensa del título Sudamericano superligero de manera exitosa, aún cuando sufrió algunos avatares durante la contienda. Sin embargo, terminó noqueando en el noveno rounds al cordobés Axel Peralta y mantuvo su cetro de campeón. Antes de ponerle fin al pleito, el púgil nacido en el departamento de Junín, visitó la lona en el segundo rounds y luego sufrió una fractura en su nariz, que le ocasionó un sangrando constante.

Con este gran triunfo el mendocino vuelve a posicionarse y estar en el candelero de una de las categorías más atractivas. Claro, tendrá que hacer un parate para reponerse de la lesión nasal.

“Estoy muy contento con el resultado y muy tranquilo, más allá del inconveniente físico. Pienso que hay algo más guiando mis pasos, descanso en eso y sé que cuando sea el momento estaré preparado para otras cosas más importantes”, dice Maxi Segura, quien es muy creyente.

-¿ Terminó siendo una primera defensa muy exigente?

-Fue una pelea muy dura y me sorprendió el rival. Porque había visto videos de él e incluso habíamos compartido festivales, pero me encontré con un rival totalmente distinto, muy bien preparado técnicamente y mucho más correcto de lo que habíamos analizado de él.

- Él también te analizó…

-Uno observa videos del rival, pero el rival hace lo mismo. Es que todos van hacer arreglos para lo que han visto de vos y uno también. A la final sobre el ring, terminás haciendo una adaptación de todo.

- Te tiró en el segundo rounds, ¿Cómo fue caerse, levantarse en esta ocasión y terminar ganando?.

- Sí, me fui al piso. Me sucedió otra vez (se ríe). Quise hacer un movimiento y cuando quise ver estaba levantándomoe. Dije: “¡Ohh, me tiraron!. A remontarla”. Algo así pasó por mi cabeza. Fue rápido, porque me caí y cuando me levanté no estaba perdido: inmediatamente me recuperé. Eso se lo debo a los entrenamientos, al gimnasio... Fue una caída que sólo me perjudicó en las tarjetas.

Maxi Segura retuvo el título Sudamericano superligero. / Gentileza: AranoBox

- No te afectó en lo emocional y es lo importante, ¿Es un triunfo que te permite saber dónde estas parado?

-Sin dudas que es así. En un momento perdí la noción de los rounds porque estaba muy concentrado y cuando escuché “Segundo afuera séptimo rounds”. Me di cuenta que estaba físicamente, más allá de la sangre y todo eso, excelente. No me costaba cambiar el aire ni nada y llegué a ese noveno rounds en óptimas condiciones. Si bien eso es por el buen entrenamiento, que es la base, creo que fue la pelea y todo lo que sucedió durante la misma. Estaba para tirar golpes sin problemas.

- Es un paso importante es que has dado.

- Por supuesto y, como se dio la pelea, siento que di un gran paso porque pude sobreponerme además a un momento difícil. Todo lo sucedido tiene que ver con esta fe.

- Después de la caída, ¿Pensabas que estabas para noquear?

- Después del segundo rounds no volví a sentir ningún golpe. Empecé a trabajar en la corta y media distancia, donde me siento cómodo y empecé a tener una buena pelea. Por lo cual tenía la esperanza de ganar antes del límite.

- Lo defensivo en los primeros rounds, ¿Es un tema a resolver?

- Seguro, porque no sabía qué mano fue la que entró y viendo el video fue un cruzado de derecha, donde hice la cabeza hacia un costado y bajé la izquierda. Habrá que trabajar en eso.

- Sangraste casi todo el tiempo…

- Fue impresionante. Hasta el último round fue sangrar mucho y no paró ni en los descansos. Me agarró con la guardia arriba pero me rozó la punta de la nariz y me la fracturó.

-¿Pensaste que podían para la pelea?

-Por eso me fastidian esos errores. Cuando pararon para que me viera el médico, ahí caí en la cuenta y mente hizo un click. Porque si paraban la pelea, me moría, la perdía. Después de eso cerré la guardia y ahí empecé a sacar diferencia.

- Después de la pelea te vio otro médico

- Me hicieron un radiografía en Villa María y tengo una fractura en la nariz, por eso el gran sangrado. Me dijeron que es una lesión que se recupera sola, con un buen reposo y hay que continuar el tratamiento.

- Ahora como sigue todo

-Tenía la segunda defensa por el título sudamericano el 22 de octubre, pero Fabián (Sosa su entrenador) habló con Mario Arano (su promotor) y le contó el tema de la recuperación de la nariz. Mario nos dijo que nos tomemos el tiempo que haya que tomarse. Igual siempre digo que por algo pasan las cosas.

Maxi Segura sin dudas que es uno de los grandes proyectos del boxeo mendocino y además, es una persona muy creyente y tuvo palabras de agradecimientos a quienes lo respaldan: “Siempre en primer lugar, agradezco a Dios, porque él abre camino y soy testigo de cómo mi vida ha cambiado en su manos. A todo el equipo a Fabián (Sosa) su entrenador, Abel y Javier Murgo, que son los que comandan el barco y los que me hacen llegar en la mejor forma física y técnica a los combates. A mi familia, la Municipalidad de Junín y mis sponsors.