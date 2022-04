El amor por Boca es mundial: el impactante tatuaje de Marco Materazzi con el escudo Xeneize

La locura por Boca trasciende fronteras. Y eso quedó más que claro con la foto viral de Marco Materazzi, el histórico defensor italiano y campeón del mundo en 2006 que viajó a Qatar para el sorteo del Mundial 2022 y sorprendió a todos con un gran tatuaje que refleja su pasión xeneize.

Antes de disputar una serie de amistosos junto a varias leyendas del fútbol mundial y funcionarios de FIFA, el exzaguero se puso los pantalones cortos y dejó ver un escudo del club de La Ribera, al que más de una vez lo elogió por sus hinchas, su estadio y sus colores. Esta postal de Materazzi, publicada por La 12Twittera, rápidamente explotó en las redes sociales y desató la locura del pueblo azul y oro.

🤩 El tatuaje de Marco Materazzi 🇮🇹. Boca es Mundial. pic.twitter.com/Lppv3InxQ5 — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) March 31, 2022

Temporadas atrás, el exfutbolista indicó que Boca fue una de las cuentas pendientes de su carrera y contó lo que sintió al ver a Daniele De Rossi en el equipo: “Cuando lo vi con la camiseta de Boca, en la Bombonera, un poco me arrepentí. Porque con diez años de retraso podría haber jugado en Boca tranquilamente, hubiese ido gratis. Era mi sueño y una experiencia que uno debe tener en su vida”.

¿Y SI TE LLAMA ROMÁN? 😅



Marco Materazzi, histórico defensor italiano, lució un TATUAJE DE BOCA 😳



📸 Pablo Jiménez pic.twitter.com/gDVLwJkJfe — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 31, 2022

En la familia Materazzi, Marco no es el único fanático por el Xeneize. También lo es su hijo, con el que visitó hace un par de años el Alberto J. Armando. “Mi hijo es hincha de Boca. Tuve la posibilidad de asistir a un superclásico en La Bombonera, donde lamentablemente el resultado final no fue favorable, pero fue una de las mejores emociones que viví en mi vida como hincha y como exjugador también. Quizás lo que me falto fue jugar un partido de ese estilo”, aseguró en TNT Sports.