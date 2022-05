El agradecimiento de la AFA y LPF a los hinchas de Boca, Racing, Argentinos y Tigre por buen comportamiento

Las tribunas en los estadios de las dos las semifinales de la Copa Liga Profesional fueron una verdadera fiesta. Jugaron Boca vs Racing en Lanús y Tigre vs Argentinos en Huracán y los hinchas lo disfrutaron de verdad. Por lo que la Liga agradeció a todos los asistentes que estuvieron en ambas canchas por no registrar ningún tipo de incidente.

“¡Gracias totales! La AFA y la Liga Profesional de Fútbol quieren agradecer el comportamiento, la pasión y la alegría que los simpatizantes de Boca y de Racing exhibieron en la primera semifinal de la Copa Binance, en el estadio de Lanús”, iniciaba la extensa publicación en la cuenta de Instagram de la Liga.

Agradecimiento de AFA y LFP a los hinchas.

“Este es el camino para que la fiesta eterna -que siempre caracterizó a nuestro fútbol- vuelva a tener el color incomparable que las dos parcialidades le regalan a todos nuestros encuentros. Ese es el deseo y el pedido a todo el pueblo futbolero, de la AFA y la LPF”, cerró la Liga con el deseo de todo el fútbol argentino:

Al otro día, el mismo agradecimiento luego del encuentro entre el Matador y el Bicho en Parque de los Patricios: “Al igual que en la primera semifinal, el encuentro entre Tigre y Argentinos Juniors fue otro ejemplo de lo que es la pasión por el fútbol en la Argentina. Color, aliento, fiesta… Todos los condimentos que caracterizan a la matriz de nuestro deporte más popular. Por eso, la Asociación del Fútbol Argentino y la Liga Profesional de Futbol quieren agradecer y felicitar a todos los participantes de semejante evento”.

La AFA y la Liga Profesional agradecieron por el comportamiento de los hinchas.

“A los simpatizantes del Matador y del Bicho, que concurrieron al estadio Tomás A. Ducó con la alegría de ser testigos privilegiados de un momento histórico para sus instituciones y que exhibieron un comportamiento ejemplar”, se expuso como cierre.

¿Acaso será esta carta un empuje más para que se concretar la vuelta del público visitante a los estadios de manera definitiva? Otras muestras de buenas conductas se efectuaron en partidos con ambas parcialidades, como en Talleres frente a Independiente y a River en Córdoba, y algunos encuentros con “neutrales” en Godoy Cruz-Independiente y Aldosivi-Boca. Algunos ejemplo que suman.