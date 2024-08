El admirable gesto que tuvo Santiago Lange para que la dupla Majdalani-Bosco ganen la medalla de plata

Los regatistas argentinos Mateo Majdalani y Eugenia Bosco finalizaron séptimos en la Medal Race de Nacra 17 en los Juegos Olímpicos París 2024 y quedaron segundos en la general, por lo que obtuvieron la medalla plateada.

El flamante binomio de plata fue el responsable del fin de la carrera en el olimpismo de nada más y menos que Santiago Lange, campeón en Río 2016. Pero la gran leyenda del yatching mundial no se quiso perder el gran momento de sus compatriotas.

El tres veces medallista no se quiso perder la definición en París.

Hace casi un año, el 15 de agosto de 2023, Santiago Lange anunció que el Mundial de Vela disputado en La Haya, Países Bajos, ponía fin a su ciclo olímpico. El hecho de no haber logrado junto a su compañera Victoria Travascio la clasificación a París 2024 en Clase Nacra 17 marcaba el fin de su carrera, a los 61 años y con tres podios olímpicos.

La contracara de esa realidad era positiva para Argentina: la dupla Mateo Majdalani-Eugenia Bosco había ganado la plaza para representar al país en los Juegos de París 2024.

“Fueron superiores y los argentinos tendremos un gran equipo que nos represente. Les deseo de corazón que cumplan su sueño olímpico. Es el turno de ellos de llevar la bandera”, dijo hace varios meses Lange.

Finalmente, este jueves, Santiago Lange tuvo la posibilidad de demostrar que su “deseo de corazón” era sincero y tan real como la emoción que mostró cada vez que tuvo que hablar de Majdalani-Bosco en estos Juegos Olímpicos.

La vela argentina ganó en París 2024 su undécima medalla olímpica, y Santiago Lange, dueño de tres (bronce en Beijín 2008 y Londres 2012, y la dorada en Río 2016), la disfrutó como si fuera propia.

Santiago Lange casi se pierde el momento plateado de Majdalani- Bosco

Inicialmente la Medal Race tenía fecha para inicios de esta semana, pero con la cita olímpica ya comenzada, la última prueba comenzó a sufrir modificaciones por falta de viento.

Dado los cambios, Santiago Lange debió suspender su regreso al país, teniendo pasajes para la noche del miércoles, cuando se suponía que la prueba de Mateo Majdalani y Eugenia Bosco ya tendría su cierre, pero una vez más hubo un cambio de agenda.

La falta de viento impidió que la Clase Nacra 17 se resuelva el miércoles y Lange, que luchó contra los vientos toda su vida, volvió a meter un cambio de dirección.

“Me fui al aeropuerto. Llegué hasta el mostrador para hacer el check in y me dije: ‘No puedo, tengo que estar’. Así que pegué la vuelta y acá estoy”, contó Lange a TyC Sports minutos antes de que, finalmente, se largara la Medal Race, que terminó con sus colegas subiéndose al podio.