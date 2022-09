El adiós de Serena Williams: fue eliminada en el US Open y se despidió del tenis

Serena Williams, la ganadora de 23 títulos de Grand Slam, se despidió del deporte el día de ayer a sus casi 41 años, tras una emotiva derrota en la tercera ronda del US Open de Estados Unidos y dio las gracias en la rueda de prensa. Declaró que quiere disfrutar otras cosas que no pudo por su carrera “Quiero explorar otra versión de Serena”.

La mejor de todos los tiempos se quedó en la tercera ronda del abierto, se despidió bajo una lluvia de aplausos y emociones. (AP Photo/Frank Franklin II)

La estrella estadounidense aseguró en una reciente entrevista que estaba preparada para dejar el tenis y sugirió que esto pasaría después del campeonato en Estados Unidos. Tras perder el partido ante la australiana Ajla Tomljanovic por 7-5, 6-7(4) y 6-1 en un pista Arthur Ashe repleta de espectadores, la estrella brindó una rueda de prensa, donde mantuvo abierta una pequeña posibilidad de que se replantee su decisión.

“He recorrido un largo camino desde Wimbledon el año pasado. Así que todavía no estoy segura de si este fue mi último momento o no. Se necesita mucho trabajo para llegar a este punto. Y está claro que todavía soy capaz” aseguró la famosa tenista.

La deportista, que cumple 41 años el 26 de septiembre, declaró que quiere disfrutar y descansar “¿Qué voy a hacer ahora? En primer lugar, ívoy a descansar! Luego voy a pasar tiempo con mi hija. He estado con ella casi todos los días de su vida y mi carrera ha sido complicada para ella. Así que será agradable pasar tiempo con ella y hacer cosas que no hemos podido hacer. Tengo un futuro brillante por delante pero mañana, seguro, voy hacer karaoke”.

La carrera de Selena Williams es para muchos la mejor de la historia y cuando le preguntaron si seguiría relacionándose con el deporte aseveró que: “El tenis ha sido una parte tan importante de mi vida que no puedo imaginarme no seguir participando en este deporte. Todavía no sé cómo. Pero me ha dado tanto, he tenido tantos momentos increíbles a través del tenis, que no puedo imaginar mi futuro sin el tenis. ¿Pero de qué manera? No tengo ni idea”.