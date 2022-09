El 11S del fútbol mendocino: Azcurra en familia, un mensaje a Marcial Maldonado y el trabajo en el club San Pablo

Mendoza jamás olvidará las horas desesperadas de aquel 11 de septiembre de 2005. En pleno clásico entre el Atlético San Martín y Godoy Cruz por la extinta Primera B Nacional, el efectivo de la Policía local, Marcial Maldonado, le disparaba a quemarropa al entonces defensor “Chacarero” Carlos Azcurra en medio de un tumulto.

Capítulo 4: Carlos Azcurra, el 11S del fútbol mendocino

Azcurra asegura no guardarle rencor a Marcial Maldonado por los ocurrido y que no tiene nada que perdonarle. Asegura que si hoy se lo cruza por la calle no lo reconocería.

Una de las tantas tapas de Más Deportes en relación al caso Azcurra.

En este momento se dedica a su familia y a dirigir los destinos del Club San Pablo, donde es presidente y donde además despunta el vicio de jugar dos torneos con su grupo de amigos y donde enfrenta a ex compañeros y rivales.

Carlos Azcurra, el 11S del fútbol mendocino. / Javier Bellido - Los Andes

Junto a su familia demostraron ser unos guerreros de la vida y eso queda evidenciado en los saludos de las personas que fueron entrevistadas para este documental.