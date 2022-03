Eduardo Salvio sobre el problema con Almendra y Varela: “El puterío no va conmigo”

Tras la clasificación a los 16avos de final de la Copa Argentina, los jugadores de Boca hablaron sobre el conflicto de esta semana con Agustín Almendra y Alan Varela.

Uno de los más experimentados, Eduardo Salvio, decidió diferenciarse de su compañero Darío Benedetto, quien criticó duramente a los dos futbolistas, y no quiso emitir opinión al respecto: “No voy a hablar de eso porque el puterio no va conmigo. Son cosas que ya pasaron, ya hablaron los que tenían que hablar y yo no voy a agregar nada al respecto. Solo pienso enfocarme en los partidos y entrenamientos”.

En el Kempes, Boca busca avanzar en la Copa Argentina. (Fotobaires)

Asimismo, cuando le volvieron a insistir sobre los dichos del “Pipa” en contra del accionar de Almendra, Salvio utilizó nuevamente el recurso de la evasión, dejando en claro una vez más que no tiene tiempo ni espacio para polémicas: “No voy a decir más nada. Ya se habló del tema”, cerró.

Por su parte el arquero Javier García también habló sobre el tema y, en una posición de referente dentro del vestuario, manifestó: “Ya es un tema terminado para nosotros. Cada uno hizo lo que tenía que hacer y nosotros estamos muy felices de estar acá en Boca. Tenemos un grupo excelente y los chicos que llegaron se amoldaron bien y vamos a estar muy bien”.