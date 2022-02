Ecos del empate entre Maipú e Independiente: entre la conformidad de Gómez y las “ganas de ganarlo” de Sara

Llamó la atención que ni bien el árbitro Luis Lobo Medina pitó el final del encuentro, el director técnico de la Lepra, Gabriel Gómez, se metió directamente al campo de juego para recriminarle al juez que había finalizado el partido cuando se venía una contra de Fernando Luna, delantero de Independiente. “Le fui a protestar que no lo cortó antes y lo paró en ese momento cuando nosotros teníamos una transición importante. Él lo tomó como protesta desmedida y me expulsó. Queda todo ahí en la cancha”, explicó el Comandante en la zona de vestuarios visitante del estadio Omar Higinio Sperdutti.

Luego, el ramallense analizó el encuentro: “Fue un partido muy parejo donde nos repartimos los momentos del juego. Pero creo que fue un justo empate, Maipú es un rival duro como van a ser todos los de la B Nacional y por ser el primer partido se mostraron algunas cosas interesantes y otras por mejorar”, comenzó diciendo Gabriel Gómez, quien el año pasado firmó contrato con Independiente Rivadavia por tres temporadas.

Respecto de lo largo del torneo y de las caras nuevas respecto del equipo que peleó el ascenso en 2021, consideró: ”No es fácil construir un equipo nuevo, pero vuelvo a repetir, se mostraron algunas cosas interesantes de otras que hay que mejorar a través del tiempo. Lo importante es que sumamos de visitante frente a un rival que venía de ganar casi todos los partidos de pretemporada y creo que lo hicimos bien, con sus cosas positivas y negativas”.

Consultado sobre qué le faltó a su equipo para ganar el partido, el Comandante respondió: “Un poquito más de tranquilidad en los primeros 25 minutos hasta el gol. Creo que estábamos muy ansioso, a pesar de que cuando recuperábamos la pelota estábamos haciendo daño por las banda con carril y extremos del mismo lado con pierna cambiada, pero creo que esa ansiedad del primer partido nos llevó a no tener la tranquilidad para poder definirlo antes o cuando nos pusimos en ventaja, tener la tranquilidad de defenderlo mejor. Es como que nos agarró la ansiedad de defender el resultado cuando todavía faltaba mucho”, expresó.

En cuanto a la ausencia de Lucas Ambrogio por lesión, Gómez explicó que no lo obligó a cambiar nada. “Con Lucas veníamos jugando con el mismo esquema, considero que todos los jugadores son importantes y ojalá pronto tengamos a todos recuperados, tanto a Ambrogio como a (Joaquín) Vivani y (Lucas) Algozino, que también son futbolistas muy importantes para nosotros”.

El análisis de Juan Manuel Sara

El entrenador del Deportivo Maipú, Juan Manuel Sara, hizo su estreno absoluto en esa función. El ex ayudante de campo de Diego Martínez, actual DT de Tigre, tuvo su primera experiencia sentado en el banco de suplentes como técnico principal.

“La verdad que arrancamos perdiendo con un gol que sabíamos muy bien que es una jugada que ellos buscan hacer (por el lateral) y la bronca es esa. Después el equipo se repuso y pudimos empatarlo, como también pudimos ganarlo o perderlo también. No me voy contento porque yo quería ganar el partido”, comenzó analizando el desarrollo del encuentro.

Más adelante, agregó: “Creo que tuvimos momentos de buen juego, de poner la pelota al piso. Quizá nos faltó encontrar al hombre libre, por dentro y también porque ellos muchas veces replegaban y ponían mucha gente atrás y nos costó. Pero el equipo propuso e intentó, a veces se puede y otras veces no. También creo que se sintió mucho el calor y siento que nos faltó un poco de claridad porque no estuvimos frescos”.

Respecto de la jugada del gol de Santiago Moyano y las constantes subidas del lateral derecho por su andarivel, Sara explicó: “La idea es que cuando se meten los de afuera, que los laterales pasen al ataque y creo que es algo que también tenemos que mejorar. Está bueno que Santi (Moyano) haya podido llegar a gol porque es más difícil marcar al que llega que al que está”.

Al ser consultado sobre qué fue lo que más le gustó de su equipo, el ex delantero, de 45 años, respondió: ”Lo que más me gustó fueron las ganas de ir a ganarlo porque el equipo terminó tratando de ganar el partido hasta el último minuto y eso es lo que a mí me deja me deja tranquilo. Quiero un equipo que intente gana siempre y no me conformó con empatar”.

Por último, el entrenador nacido en Buenos Aires también confirmó que Maipú sigue buscando un jugador para completar el plantel antes del cierre del libro de pases, que será el próximo jueves a las 20 horas. “Estamos buscando algo más, no es fácil no es fácil porque ya se hizo un esfuerzo en traer algunos jugadores pero sí seguimos buscando un marcador central, esa es la idea”. ¿Quién llegara?