Ecclestone y una polémica frase sobre el racismo

Bernie Ecclestone dio su opinión sobre el tema más comentado de las últimas semanas, el racismo. El ex jefe de la F1 relativiza y destaca que el problema no lo tienen sólo las personas de raza blanca, pues cree que a veces los afroamericanos son incluso más racistas que los blancos y explica por qué cree que no se deberían derribar las estatuas de esclavistas que comerciaban con personas de raza negra.

Bernie, cree que la iniciativa de Lewis Hamilton, "Hamilton Commission", no van a tener gran efecto en el deporte, pero considera que sí harán a la gente pensar sobre el tema.

"No creo que vaya a hacer nada ni malo ni bueno por la Fórmula 1. Sólo hará a la gente pensar, que es más importante. En muchos casos, los afroamericanos son más racistas que los blancos", ha comentado Ecclestone en declaraciones para la CNN.

"Creo que este asunto no le importó a nadie antes. Creo que es importante, pero lleva siéndolo mucho tiempo y nadie ha hecho nada. ¿Por qué no hicieron algo hace dos o tres años? Están ocupados intentando ganar carreras, encontrar patrocinadores o algo así".

"Lewis es un poco especial. Lo primero, tiene mucho talento como piloto y ahora parece que también lo tiene al ponerse en pie y construir discursos. La última campaña que está haciendo por los afroamericanos es maravillosa. Hace un gran trabajo y a la gente así, a la que se reconoce de forma fácil, es a la que se escucha", ha destacado Bernie.

“Creo que hay que empezar por enseñarlo en la escuela, para que crezcan sin tener que pensar en estas cosas. Pienso que es completamente estúpido tirar todas estas estatuas. Deberían haberlas dejado ahí. Llevad a los niños de la escuela a verlas y decir por qué están ahí, qué hizo la gente de las estatuas y lo mal que estuvo lo que hicieron”, finalizó Ecclestone