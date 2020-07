Ecclestone le respondió a Hamilton

Bernie Ecclestone, ex mandatario de la Fórmula 1, contestó a los insultos de Lewis Hamilton, en los que el campeón británico lo llamó “ineducado” por negar que hubiera un problema de racismo en la categoría reina del automovilismo.

Ecclestone no está de acuerdo con la militancia que ejerce Hamilton en los últimos meses en contra del racismo y ha vuelto a negar que en la Fórmula 1 haya discriminación alguna.

"Lewis podía empezar transmitiendo que hay más razas que la blanca en los equipos y que a las demás razas se les dan las mismas oportunidades", dijo Ecclestone en declaraciones al diario británico Daily Mail.

"Lewis, dijiste que soy un ineducado e ignorante. Tengo el mismo nivel de escolarización que tú. Por lo menos yo tengo una razón para tener este nivel, fui a la escuela durante la última guerra y no fue en las mejores condiciones. Tienes suerte porque si hubiera recibido una educación adecuada, quizás la F1 no sería como lo fue para ti y no te hubiese beneficiado como lo ha hecho. He hecho lo mejor con lo que he tenido, pero gané dinero antes de llegar a la F1", comentó el veterano inglés.

"Cuando ganes otro campeonato, lo habrás ganado por tu talento, por estar en el lugar y momento adecuados. Como la mayoría de gente con éxito, has tenido un poco de suerte y has trabajado duro, pero eres un piloto especial y una persona especial", ha indicado Bernie.

“No pienses en cuál es tu color de piel, piensa en el color de tu mente. Todos somos humanos. Debemos pensar del mismo modo y no envidiar a otros, sólo mejorar y ponernos a su nivel. Todos tenemos algo diferente a los demás. Algunos somos más bajos, más altos, más delgados, más grandes, más guapos. Eso es lo que tenemos al final. Úsalo para estar satisfecho contigo mismo, pero no para hacer daño a los demás. Todos nacemos del mismo modo y así deberíamos vivir. ¿Qué pienso de la raza negra? Saqué la F1 de Sudáfrica después de que un sudafricano blanco matase a un periodista negro por sus comentarios”, recordó Ecclestone.