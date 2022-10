Desde hace varios meses que Ricardo Centurión está en conflicto con Vélez y este martes volvió a mostrar su descontento con una publicación en Instagram.

El conflicto puntualmente es que el habilidoso volante se hizo presente en el predio donde entrena el “Fortín” por algunos malestares, pero al llegar directamente no fue atendido por un médico.

Eso despertó la ira de Centurión que utilizó sus redes sociales para expresar su enojo: “Te sentís mal ni un médico te mandan y eso que vine hasta la Villa Olímpica. Se ve que el doctor estaba ocupado. No se olviden que soy una persona y que soy todavía jugador de ustedes”.

El duro mensaje de Ricardo Centurión contra la dirigencia de Vélez.

Esta problema entre el futbolista que surgió de Racing y que pasó por Boca y San Lorenzo, viene de vieja data y que salió a la luz por una entrevista que concedió: “Nadie me pregunta qué me pasa, no me miran a la cara. Me cansé de la vida. Estuve con ataques de pánico, desparecido varios días. Estoy solo y el momento es muy duro. No me banco ni yo”, declaró generando preocupación.

Producto de estos problemas, Centurión se ausentó de los entrenamientos en Vélez, los que dinamitó la relación con los dirigentes, al punto tal que las veces que entrena, lo hace apartado del plantel profesional.