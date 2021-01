Duro cruce de Cai Aimar con Vignolo: “Hablás como si jugaras como Maradona, quisiste ir a probarte a All Boys y no te dejaron ni entrar”

Momento tenso se vivió este jueves, en el ciclo ESPN F90 que conduce Sebastián Vignolo, porque sin pelos en la lengua Carlos Cai Aimar, fue con los tapones de punta sobre el conductor y ex futbolista en el momento en que se debatía el duelo de Boca ante Santos por Copa Libertadores.

Vignolo inició la emisión argumentando que el 0-0 de La Bombonera es beneficioso para el conjunto de Miguel Ángel Russo. Esto provocó la indignación de Aimar, ex entrenador de San Lorenzo y Rosario Central, entre otros equipos, y le apuntó al “Pollo” en su lado más débil, su pasado como jugador en las inferiores de All Boys.

“Vos hablás de fútbol y cuando te vi jugar eras un desastre. Fuiste a jugar con los de... no sé quiénes eran del country qué sé yo. Estaba en el espejo y hacía así (gestos de peinarse) y cuando salía no la tocaba. Y hoy hablás como si jugabas como Pelé, como Maradona. No te entiendo. Sos un desastre en eso”, arremetió ante el silencio de sus compañeros y la sorpresa de Vignolo, quien atinó a responder: “¿Vos de verdad me estás hablando a mí?”.

Después el diálogo finalizó con el conductor admitiendo lo del espejo, y que fue un momento incómodo.