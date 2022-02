Durísimo: el exarquero Sergio Goycochea apuntó contra Oscar Ruggeri

Una de las palabras autorizadas para hablar del arco y de la Selección Argentina es Sergio Goycochea. Goyco opinó y fue muy duro con Oscar Ruggeri y recordó a Diego Maradona.

Su relación con Ruggeri

En una entrevista en El Show del Regreso, programa que conduce Ulises Jaitt por Radio Ensamble, le preguntaron si se juntaría a comer con Ruggeri. “No, por qué. No tengo ganas ahora. Esta semana no tengo ganas. Y la semana que viene tampoco”, sentenció. Luego hizo un breve análisis del Cabezón: “Es un gran jugador, campeón de todo y capitán”, ahí le consultaron cómo es como persona y se limitó con sus palabras: “No lo sé, es muy difícil. Que se yo. Prefiero pasar en esta también y no generar polémica”.

Otra vez conta Ruggeri por Maradona

En los último días, el ex defensor contó intimidades de Diego y las drogas. El ex arquero no se quedó callado. “Yo creo que cada uno con su vida puede hacer lo que quiera. Uno puede hablar, aconsejar y obviamente emitir una opinión, pero cuando del otro lado deciden una cosa es muy difícil cambiar. Es así. Aparte son cosas que la verdad son muy íntimas. Y hoy no estando Diego, la verdad que no me gusta hablar”, expresó.

“Mi amigo Diego, me cuesta hablar en tiempo pasado: ´yo era amigo de Diego´. Nos inculcó a todos que la Selección está por encima de cualquier cosa. Diego le puso un apellido a Argentina. La gente en el Mundo dice Argentina Maradona"



Sergio Goycochea en la gala de The Best pic.twitter.com/MsN462fEe1 — El fútbol va con vos (@Relatoresconvos) December 17, 2020

Y agregó: “Y hoy te colgás medalla diciendo ‘no, yo quería..’. Punto. Yo prefiero no hablar y prefiero no hablar más de Diego. Te digo la verdad, de corazón. Porque me han llamado de todas partes del mundo y no he hablado. No me hace bien hablar, porque me ha costado mucho. No me quiero colgar banderas que no me corresponden y que se malinterpreten. No quiero eso con Diego”.