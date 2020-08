Dueños de canchas de fútbol 5 volverán a pedir la reapertura: qué dice el Gobierno de Mendoza

El constante aumento de casos de Covid-19 en la provincia de Mendoza complica la idea de nuevas habilitaciones. Con más de 300 positivos en los informes de los últimos días, las autoridades sanitarias no tienen en mente decidir la reapertura de aquellas actividades que aún esperan.

Tal es el caso de las canchas de césped sintético, que habitualmente reciben a equipos amateur de 5 y 7 jugadores. Sus dueños acusan el parate de más de cinco meses de inactividad y, a través de la asociación Canchas Unidas, volverán a visitar la Casa de Gobierno para solicitar el regreso. Será el próximo 4 de septiembre.

Los dueños de las canchas de fútbol 5 esperan la habilitación para poder empezar a trabajar bajo la modalidad "metegol humano". Jose Gutierrez | Los Andes

Vale destacar que el protocolo aprobado hace unos meses es el del “metegol humano”, la particular tendencia del fútbol 5 en pandemia en otras provincias y países. Se trata de un “partido” con todos los jugadores ocupando un cuadrante determinado del que no pueden salir, justamente para garantizar el distanciamiento. El proyecto contó desde un principio con voces a favor y en contra de los potenciales usuarios, aunque lo cierto es que los propietarios de canchas rezan por su aprobación.

Consultado por Los Andes, el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, dejó en claro que analizarán la situación y escucharán a los representantes de Canchas Unidas, aunque también destacó que no será fácil habilitar la actividad justamente por el crecimiento notable de los contagios de coronavirus.

“Este fin de semana vamos a analizar todos los temas, ya que el decreto provincial vence el 31 y ahí se verá qué se viene en el próximo decreto. Entiendo la situación, pero el aumento de casos de coronavirus hace difícil una posible aprobación. A mi me encantaría que funcione todo, pero la situación no es fácil, no veo muy viable la idea de nuevas habilitaciones en la siguiente etapa”, aseguró el funcionario.

Y agregó: “Un dato no menor es que nos está costando mantener las habilitaciones actuales, es decir, casi todas. A excepción del fútbol 5, que no es un deporte federado y no está dentro de las actividades que nosotros regulamos, y que tiene que ver también con el comercio, el resto de los deportes están funcionando con protocolos, lo que no significa que sea fácil mantener esa decisión”.

Así las cosas, y con un panorama no muy alentador provocado por el evidente crecimiento del número de mendocinos infectados, los dueños de canchas se encontrarán en la explanada de Casa de Gobierno el viernes de la semana entrante con la ilusión de retirarse con buenas noticias. Difícil, pero...

Mendoza cuenta, hasta este jueves 27 de agosto al mediodía, con 5.934 casos positivos confirmados de Covid-19. Además, hay 1.584 personas recuperadas y 112 fallecimientos.