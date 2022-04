Duda de fondo: Elías López o Leonel González, la incógnita de Godoy Cruz para recibir el domingo a Vélez

Ni bien pisaron el predio de Coquimbito, Favio Orsi y Sergio Gómez pusieron manos a la obra en un objetivo que desvela a todo el pueblo tombino: bajar la cantidad de goles que recibe el equipo por partido. O lo que es mejor, terminar con la valla del arquero paraguayo Juan Espínola en cero. Conocedora del gran poder de fuego que posee el equipo en ofensiva, ese será el primer gran desafío de los flamantes sucesores de Diego Flores como entrenadores de Godoy Cruz.

A la luz de lo observado en la práctica matutina de este jueves, da la sensación de que no habrá demasiados cambios. Por el contrario, la idea es sostener lo que venía proponiendo el equipo en ataque, reforzando algunos conceptos en defensa que le permitan no seguir perdiendo puntos. En consecuencia, más allá de algunas pruebas, es probable que el esquema no varíe y sea un 4-2-3-1 o un 4-1-4-1.

La duda pasa por quién será el sustituto del suspendido Guillermo Ortiz, quien recibió una fecha de suspensión y no podrá ejercer como capitán durante al menos un mes. Las alternativas en ese puesto son Elías López y Leonel González. Si la dupla se inclina por el ingresa del ex River como lateral por la derecha, Néstor Breitenbruch pasará a compartir la zaga central con Gianluca Ferrari. La alternativa, tal como ensayó en el ensayo, es que Leonel González sea uno de los centrales y que Breitenbruch sea el lateral por la derecha.

En materia ofensiva, durante la práctica de esta mañana, Tomás Badaloni participó como titular en el primer bloque de fútbol. Sucede que el uruguayo Salomón Rodríguez acusa una molestia y fue preservado, aunque sería titular el próximo domingo a las 14 en el Malvinas Argentinas ante Vélez Sarsfield.

En consecuencia, la formación del Expreso sería la siguiente: Espínola, López o Breitenbruch, Ferrari, Breitenbruch o González y Negri; Acevedo, Ábrego, Ojeda, Bullaude, Ramírez y Badaloni o Rodríguez.

¿Con línea de cinco en el fondo?

El tercer equipo que paró la dupla en el entrenamiento de hoy fue con línea de cinco defensores en el fondo. Sí, Orsi-Gómez no perdieron tiempo y dieron una señal a futuro: López, Ferrari, Breitenbruch, González y Negri conformaron el muro defensivo. En el medio estuvieron Acevedo, Ábrego, Bullaude y Ramírez, mientras que en el ataque estuvo Salomón Rodríguez.

La dupla Orsi-Gómez ya jugó sus primeras cartas. Habrá que ver qué sucede entre viernes y sábado.