Dos jugadores del Tottenham casi se van a las manos ¡y a Mourinho le encantó!

Tottenham venció a Everton por 1 a 0 en el cierre de la fecha 33 de la Premier League gracias al gol en contra del defensor Michael Keane, en el Tottenham Hotspur Stadium a puertas cerradas por la pandemia de coronavirus.

Giovanni Lo Celso, quien jugó como titular, tuvo incidencia en el gol porque su remate se desvió en Keane y descolocó al arquero Jordan Pickford.

El dato más extraño del partido ocurrió con la discusión de dos jugadores de Tottenham: el arquero Hugo Lloris y el coreano Heung Min Son. Sus compañeros intermediaron para separarlos camino al vestuario.

Si le faltaba algún condimento a la pelea, José Mourinho dejó su opinión: “Es hermoso”, respondió con una sonrisa consultado por el incidente, y se responsabilizó por el hecho.

“Probablemente sea la consecuencia de nuestras reuniones. Si quieren culpar a alguien, que sea a mí”, sorprendió el entrenador.

“Fui muy crítico de mis chicos porque ellos no eran lo suficientemente críticos con ellos mismos. Les pedí que fueran más exigentes con ellos mismos y más exigentes con el otro”, justificó Mou su culpabilidad. “Les pedí que se demuestren ese espíritu de equipo para que todos dieran todo”.

“Al final del primer tiempo sucedió lo de Son. Es un chico increíble que todos quieren y que juega en equipo. Pero en ese momento el capitán (Lloris) pensó que tenía que dar más”, defendió la reacción del francés. “No sé si fue un poco forzado o no, pero fue importante para que el equipo creciera. Porque para que el equipo crezca, deben exigirse unos a otros y tener personalidades fuertes. Me complació mucho. Les dije en el entretiempo que no tenía dudas de que se mantendrían juntos hasta el final”, finalizó Mourinho, feliz por lo sucedido.

Tottenham se mantiene en carrera por un lugar en la zona de clasificación a las copas europeas.

La jornada registró los siguientes resultados: Burnley 1-Sheffield United 1; Liverpool 2-Aston Villa 0; Newcastle 2-West Ham 2; Norwich City 0-Brighton And Hove 1; Leicester City 3-Crystal Palace 0; Manchester United 5-Bournemouth 2; Wolverhampton 0-Arsenal 2; Chelsea 3-Watford 0; Southampton 1-Manchester City 0.