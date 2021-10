Dos generaciones unidas por el éxito en el MTB doméstico

Las historias de éxito de padres e hijos siempre son dignas de contarse, ya que no muchas veces se dan logros de generaciones distintas dentro de un misma disciplina. Sin embargo, los genes sin duda ayudan, aunque siempre tiene que haber un algo más. Ese algo más es el talento deportivo, que además tiene su máximo desarrollo cuando se conjuga con una persona con espíritu de trabajo, constancia y un sentido de profesionalidad en lo que se hace.

Y justamente en eso trabajan Rodrigo y Ramiro De Borbón. Padre e hijo que hace unos días se quedaron con la gloria en el campeonato mendocino de ciclismo de montaña. Un logro que tiene antecedentes en otros deportes que se practican en Mendoza, pero no en el MBT. La alegría de dos generaciones manifestada por duplicado y que la cuentan los propios protagonistas. “Soy empleado del Poder Judicial y la verdad que muchas veces se me complica salir a entrenar, pero trato de ser constante cuando tengo un lugarcito. En cuanto a Ramiro, está en el tercer año del CUC y él tiene las tardes libres para moverse, sale cinco veces por semana y eso lo ayuda a mantenerse en forma y ser más competitivo”, contó Rodrigo, quien en un tiempo de descanso tuvo la amabilidad de atender a Los Andes, y donde añadió lo que significa este deporte en su familia. “Es una pasión, todos estamos encantados con practicar el Mountain Bike, aunque solamente con Ramiro competimos”.

-Mencionó la palabra pasión, ¿cómo nació o fue por alguien en especial?

-En lo personal salía a andar en bici de manera recreativa, mientras que mi hijo jugaba al rugby. Con el tiempo, Ramiro se hizo unos estudios médicos y le sugirieron que empezara a practicar deportes más aeróbicos, por lo que arrancó con el Mountain. Un día me invitó y me sumé a andar con él por un circuito de montaña, y así se fue armando un lindo grupo con el que salíamos los fines de semana a pedalear. Con el tiempo nos fuimos poniendo otras metas, el interés por la disciplina fue creciendo y desde hace algunos años que estamos compitiendo en la Asociación Mendocina. Pero no hubo un acontecimiento o una persona en la que nos reflejamos para practicar el MTB.

-¿En qué momento se dieron cuenta de que podían ser campeones?

-Honestamente se fue dando todo, porque nunca nos pusimos como objetivos lograr títulos. Este año por la pandemia fue un torneo de cinco fechas, con resultados positivos y cuando faltaba una carrera por delante, nos dimos cuenta de que podíamos consagrarnos. Además tuvimos una jornada de descarte y en la última, que es obligatoria, tenía puntaje doble, algo que también nos ayudó por la sumatoria que arrastrábamos.

Rodrigo y Ramiro, se muestran felices tras sus respectivas consagraciones.

-Es la primera vez que padre e hijo logran los títulos en juego en Mendoza

-No lo sé sinceramente. Pero no es habitual, en ningún deporte, que padre e hijo se consagren en un mismo campeonato en categorías distintas. Suelen darse en años diferentes o en deportes distintos. Por eso el orgullo familiar es doble y ojalá sirva para que muchas más familias se decidan por el Mountain, porque es algo que llega a transformarse en pasión.

-¿Qué desafíos tienen a futuro?

-Por lo pronto, en lo personal, es pasar a correr en categorías más competitivas. En el caso de Ramiro, tratará de mantenerse en su nivel porque le costó llegar y está en una divisional muy competitiva. No es fácil nuestro deporte, lleva mucho tiempo entrenarse, sobre todo cuando sos chicos y tenés colegio o facultad.

-Les resultó difícil poder pedalear en plena pandemia

-Por supuesto, como a todas las personas en la vida cotidiana. Entrenábamos con Hernán Sánchez, un pionero de nuestro deporte en Mendoza. Poníamos la bici en un rodillo y de esa manera podíamos movernos sin alterar el aislamiento dispuesto por los gobiernos. Después nos autorizaron y todo fue una alegría inmensa.

-¿Cuánto le gustaría que se prolongue la dinastía?

-Mucho, sin lugar a dudas, aunque llegado el momento cada quien elegirá lo que más le gusta. Uno por su experiencia puede contar sus vivencias y alegrías, pero después será voluntad de cada uno seguir con esto o hacer otro deporte. El Mountain Bike es una disciplina muy solidaria, donde hay mucha camaradería, por lo que eso es un factor que muchas veces ayuda a que se sume más gente a nuestro deporte.

Ramiro De Borbón, el mejor de la categoría cadetes.

-En un deporte como el de ustedes, ¿cuánto se depende de la esponsorización?

-Poder disfrutar de una bicicleta de alta competencia es maravilloso, aunque se puede practicar con una menos costosa. A nivel competitivo es muy importante tener esponsores, porque los elementos que se utilizan son importados y para la economía de nuestro país, son caros. Ramiro, por ejemplo, necesitaría apoyo para poder salir a competir afuera de manera más profesional, porque la preparación es diferente. Se necesita de nutricionistas, maquinaria para entrenar y todo tiene un costo alto.

-Hace pocos años que se viene consolidando la Asociación local, ¿qué avizoran para el mañana?

-Se está haciendo muy bien las cosas en la Asociación Mendocina. Siempre se organizan pruebas en algún lugar en la provincia y eso favorece también a que más gente se interiorice por este deporte. Es una actividad que seguirá creciendo, sin lugar a dudas. En Mendoza tenemos un recurso ideal que son fantásticos paisajes que nos brinda la naturaleza para la práctica del Mountain Bike.

TODOS LOS CAMPEONES

Nombre Categoría Totales

Luciano Olmedo Menores 235

Ramiro De Borbón Cadetes 168

Lucas Masiero Juniors 250

Franco Bugarín Sub 23 191

Agustín Córdoba Élite 226

Alejandro Estévez Máster A 223

Gabriel Sudatti Máster B1 188

Hernán Sánchez Máster B2 235

José L. Luna Máster C1 217

Lautaro Chávez Máster C2 235

Sergio Gómez Máster D 184

Valentina Domínguez Juvenil Damas 130

María L. Bugarín Élite Damas 279

Sonia Donadío Máster Damas 243

Facundo Aluz Promocionales A 197

Rodrigo De Borbón Promocionales C 195