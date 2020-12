Dos de Los Pumas dieron la cara, se hicieron cargo de sus mensajes xenófobos y pidieron disculpas

El capitán de Los Pumas, Pablo Matera, y Guido Petti rompieron el silencio tras el escándalo de mensajes racistas que publicaron en sus redes sociales hace varios años.

Ambos jugadores publicaron dos mensajes en Instagram en la mañana del miércoles, asegurando estar avergonzados.

Los pedidos de disculpas de Los Pumas tras la viralización de tuits discriminatorios Instagram

“Estoy avergonzado”, escribió Matera, mientras que Petti aseguró: “Los mensajes que hoy repudio no representan en absoluto la persona que soy hoy”. Mientras, en la concentración argentina se esperan sanciones para Matera, Petti y Santiago Socino, el otro señalado por la publicación de tuis xenófobos.

La explicación de Pablo Matera

“Pasé momentos más duros. Estoy muy avergonzado. Disculpas a todos los que salieron ofendidos por las barbaridades que escribí. En ese momento no imaginaba en quién me iba a convertir. Hoy me toca hacerme cargo de lo que dije hace 9 años. perdón también a mi equipo y mi familia por el momento que están pasando por mis acciones y gracias a la gente que me quiere por su apoyo”.

El mensaje de Guido Petti

“Como es de público conocimiento, se han difundido posteos que hice en Twitter en el año 2012. Quería decirles que estoy muy apenado y avergonzado por lo que alguna vez dije. Sin ánimos de justificarlo por los 8 años que pasaron, esos mensajes, que hoy repudio completamente, no representan en absoluto a la persona que soy hoy Me equivoqué y quiero expresarles mis más sinceras disculpas”.