Dos campeones del mundo respondieron a las declaraciones de Rodrigo De Paul

Rodrigo De Paul dejó una frase que retumbó en varios sectores del fútbol argentino al asegurar que la Selección Argentina que se consagró campeona del mundo en Qatar era la mejor de la historia... y las respuestas no se hicieron esperar.

El primero en contestarle al jugador del Atlético de Madrid fue Pedro Pasculli, campeón del mundo en México 1986: “Lo invito a De Paul a ver el Mundial 86 y a nuestra selección que fue campeona invicta. Esta selección perdió con Arabia Saudita, que no nos había ganado nunca”, disparó.

“Dice que esta Selección no tenía los mejores jugadores, pero piensa que fue la mejor Selección de la historia. ¿Cómo es eso? Entonces le falta el respeto a sus compañeros, no eran los mejores”, agregó Pasculli, que no se detuvo: “Nosotros fuimos los mejores en el 86, pero De Paul a ese Mundial no lo vio. No sé dónde estaba, todavía no había empezado a jugar al fútbol y ni había nacido”.

“La verdad, lo invitaría a ver el Mundial del 86 y a nuestra Selección. Lo invitaría a que repase un poco la historia”, cerró el exfutbolista de 62 años.

Otro que se sumó a las respuestas fue Mario Alberto Kempes, campeón del mundo con la Albiceleste en Argentina 1978 y uno de los mejores delanteros de la historia, que respondió desde su cuenta oficial de Instagram.

“Después de las declaraciones de un campeón del mundo refiriéndose a que la selección campeona de Qatar 2022 es la mejor de todos los tiempos, en este momento sí lo es, pero no se tienen que olvidar que en su momento la del 78 fue campeona y la mejor y la del 86 en su momento también fue la mejor”, comenzó manifestando.

“Y una cosa más, hay que tener los pies sobre la tierra y respetar a todos aquellos que vestimos la camiseta de Argentina”, completó Kempes.