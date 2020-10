D’Onofrio y el futuro de Gallardo: “Vivimos sabiendo que un día puede decir hasta acá llegué”

Rodolfo D’Onofrio habló largo y tendido este mediodía en Superfutbol, por la pantalla de TyC Sports y uno de los principales temas de los que declaró fue sobre Marcelo Gallardo, que a cada final de año pone en evaluación su continuidad al frente del Millonario.

“Si me fijo por el día a día, lo veo como siempre, con ese entusiasmo increíble. Lo veo cuando charlo con él, porque por aislamiento no estoy en contacto, pero sí nos hemos visto personalmente algunas veces y pudimos conversar. Lo veo muy metido en el proyecto. Ahora, todos los años hemos vivido siempre sabiendo que él tiene la posibilidad de decir ‘hasta acá llegué’, porque tiene otro proyecto u otra posibilidad. Espero que no ocurra nunca y no solo que se quede hasta que yo me vaya el año que viene, sino que perdure. Hay un proyecto muy grande con los juveniles, que ya van apareciendo”, indicó D’Onofrio sobre la situación de Gallardo.

Para graficar lo que significa el proceso de Gallardo, D’Onofrio contó: “El otro día me decía Tinelli en el amistoso, que lo asombraba que el equipo de suplentes jugaba igual que el titular. Y yo le dije que si va a ver a la Sexta o a la Séptima o a cualquier categoría, juegan todas igual. River desarrolló una escuela y es algo que toda la gente que trabaja al lado de Marcelo (Gallardo) y Enzo (Francescoli) han logrado y espero que eso perdure. Les damos todo el apoyo”.

Y agregó: “Estamos haciendo el campo de juego. Cuántas veces escucharon a Marcelo diciendo que no es lo que se merece el despliegue de River. En febrero, si dios quiere, estará terminado y tendremos uno de los mejores campos de América Latina. Se van haciendo cosas. Estoy orgulloso de lo que River ha venido haciendo, y no solo por haber ganado campeonatos, lo que vamos dejando me parece importantísimo”, cerró.