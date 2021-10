D’Onofrio será imputado como responsable, por exceso de público en el Monumental

La vuelta del público a los estadios, tras la aprobación del Gobierno de la nación de aforo del 50%, trajo polémicas en algunas canchas del país. Y fue aún más visible en el estadio Monumental, durante el Superclásico en el que River superó por 2-0 a Boca, con las imágenes que recorrieron el país evidenciando que no se respetó con lo permitido. Ahora, el presidente del club millonario, Rodolfo D’Onofrio, será imputado por exceso de público al igual que el presidente de Vélez, Sergio Rapisarda. Ambos, por delitos que contemplan penas de prisión de hasta dos años.

Los titulares de las dos instituciones organizadoras de los partidos por ser locales, son responsabilizados por ser las máximas autoridades de sus respectivas comisiones directivas. Y no se descarta, con el avance de la investigación, que haya más acusaciones a otros integrantes de dichas conducciones, según confirmó el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, luego de allanar el estadio Monumental por disposición de la fiscal a cargo de eventos deportivos del Ministerio Público Fiscal porteño, Celsa Ramírez.

Ambos clubes infringieron los siguientes artículo del Código Penal: el 205, que reprime la violación de normas dispuestas para controlar una pandemia, y se investiga por el 239, que castiga a quien desobedeciere o se resistiera a una indicación de un funcionario público.

D’Onofrio, anteriormente y post partido, había explicando en una charla con Pan y Circo que “nosotros tenemos un sistema que lo llamamos Unidad de Control Operativo (UCO), tenemos cámaras en todos lados y un sistema ID por el cual la gente que entra solamente puede entrar si es reconocida, en este caso eran los que tenía Tu Lugar en el Monumental pago. Según nos dice la agencia gubernamental de control que es de la Ciudad, teníamos acceso a 36 mil personas, y según ellos entraron 36.787″.

Además, sostuvo que los días de partido la UCO queda en manos de la policía de CABA para que “ellos hagan todo el control de las irregularidades que puedan encontrar y hasta ahora no denunció ninguna”.

“Quiero pedir disculpas a embajadores, a personas importantes, porque fui muy terminante en que había que cumplir el protocolo y no podía haber nadie que no fueran los que correspondían que entraran. Que no te quepa la menor duda que tengo que investigar porque tengo que demostrar que cumplí con mi palabra, tengo que encontrar qué es lo que pasó acá. 787 de más podría ser que hubo más vitalicios, pero con las cifras que están hablando hay que investigar porque hay una mano rara que tenemos que encontrarla”, concluyó.

Por su parte, el presidente de Vélez negó el incumplimiento de aforo y dijo al portal Doble Amarilla: “Cumplimos todos los protocolos correspondientes y presentaremos todas las pruebas en la Justicia. Nos tomó de sorpresa todo esto porque fuimos muy prolijos. El público habilitado era de 16.300 y esa cifra no se alcanzó”.

Y agregó: “Todos los socios y abonados a palcos tenían un código QR y se los chequeaba en cada uno de los accesos”.

En River hubo allanamiento el lunes donde secuestradas cámaras de seguridad, servidores donde quedaron alojadas las imágenes del sistema de monitoreo, registros de los molinetes y documentación sobre el personal contratado para el operativo de acceso a las gradas.